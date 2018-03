Senzace se neopakuje! Ledecká super-G výborně odstartovala, ale zradila ji záda

Ledecká, která jela stejně jako v životním závodě v Koreji s číslem 26, startovala až jako poslední a mohla si tak prohlédnout výkony všech konkurentek.

Svoji jízdu dobře odstartovala, na vedoucí Italku ztrácela na prvním mezičase jen devět setin, ale ještě v horních partiích vyjela z trati a její naděje na další dobrý výsledek skončily.

"Po ránu jsem malinko cítila záda a byla jsem rozhodnutá, pokud se bud cítit diskomfortně, tak z toho vyjedu, protože mi to za to nestojí. Sezóna přede mnou je ještě dlouhá. Ono to tam dost drncalo, hodně holek v téhle pasáži chybovalo, tak jsem si řekla, že mi to za to nestojí," řekla Ledecká novinářům.

Malý glóbus za Super-G obhájila dnes šestá Tina Weiratherová z Lichtenštejnska. Její největší konkurentka, Švýcarka Lara Gutová, měla pád a do cíle vůbec nedojela.

Ledecká v Aare závodí na lyžích poprvé od her v Pchjongčchangu. V sobotu si na snowboardu zajistila velký křišťálový glóbus za paralelní disciplíny a ve středu už nastoupila ve Švédsku do lyžařského sjezdu, v němž obsadila výborné jedenácté místo.