Emoce v dědově dresu! Proč Ledecká křičí a dělá chytrou?

„S dědou si občas zavoláme o přestávce a něco si k tomu řekneme. Akorát on má k tomu ty vědomosti, já dělám chytrou a plácám pátý přes devátý,“ usmívá se sjezdařka a snowboardistka.

Třetí triumf

Jen v pátek musela udělat výjimku, místo sledování zápasu s Běloruskem vyrazila do areálu Jatka 78 v pražských Holešovicích, kde se potřetí za sebou stala Králem bílé stopy. Podobný hattrick v historii ankety lyžařského svazu svedly jen běžkyně na lyžích Květa Jeriová a čtyřnásobná vítězka Kateřina Neumannová.

„Jsem domluvená s bráchou, že mi bude posílat zprávy a během vyhlášení se vždycky mrknu, jaký je stav,“ plánovala před večerem v režii divadelního souboru Cirk La Putyka.

Čtvrt roku po svém zlatém tažení korejským Pchjongčchangem už je 23letá Ledecká ve víru příprav na novou sezónu, na ledovci v rakouském Kaunertalu testovala vybavení, pokračuje i hledání nového fyzioterapeuta místo končícího Jakuba Marka.

Spory neřeší

„Kandidátů je víc, ani jsem nečekal, že se najde tolik magorů, kteří by se mnou vydrželi,“ směje se. „Hlavní je, aby zapadl do týmu, byla s ním sranda a měl by to být kluk, protože musí tahat tyče i obrovský batoh s plyšáky a dalšími zbytečnostmi,“ hlásí.

Situací kolem stále nevyplacených odměn za olympijské triumfy a debatami se svazem ohledně prodeje reklamních ploch se snaží nezabývat. „Jsem docela ráda, že to řeší agentura a já se nemusím angažovat,“ přiznává.

„Je jasné, že se svazu moc nelíbí, když si z toho koláče, který má, ukrojím nejvíc, protože mám nejlepší výsledky. Ale taková jsou kritéria a já kvůli tomu nebudu zpomalovat,“ pousmála se Ledecká.