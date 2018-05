Skvost v českých horách? Jen trosky! Pro sportovce už jsou nebezpečné. Zavírá se

Slavné chvíle tam zažívali čeští skokani i lyžařští fanoušci. Teď je areál, kde se konaly i vrcholné události, uzavřen, provoz v něm je už nemyslitelný. A obrat do lepších časů je pro harrachovské můstky v nedohlednu.

Letitým chátráním se proměnily v takřka trosky. Provoz tréninkového centra byl podle sdělení Českého olympijského výboru přerušen s ohledem na havarijní stav některých částí staveb a vleku. Na základě posudku stavebně konstrukčního stavu objektů v areálu středních skokanských můstků o tom rozhodla správní rada obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov (KAH).

„V tuto chvíli a za nynějšího stavu už můstky bohužel dál v provozu udržovat nemůžeme. Je nebezpečné pustit sportovce na dva ze tří středních můstků, které dosud fungovaly, a také na vlek, kterým se skokani dostávají nahoru,“ uvádí v tiskové zprávě Petr Graclík, generální sekretář Českého olympijského výboru.

Právě ČOV je společně se Svazem lyžařů ČR zakladatelem obecně prospěšné společnosti Klasický areál Harrachov, která převzala správu někdejšího skvostu v roce 2014.

K převzetí došlo ve stavu před insolvencí. „Postavili jsme společnost na nohy, čtyři roky jsme můstky drželi v chodu a financovali jsme provoz areálu,“ připomíná Graclík,

Přesto už zařízení nejsou funkční. Podle posudku byl havarijní stav zjištěn u konstrukce můstku K90, nájezdu můstku K40, dále u věže trenérů a vleku. „Tyto stavby nesmí být bez zajištění havarijního stavu používány, musí být uzavřeny pro přístup osob a v případě konstrukcí nájezdů musí být zajištěn prostor pod nimi pro riziko odpadávání zkorodovaných částí konstrukce," píše se v závěru posudku. Stavby jsou podle něj na konci životnosti a záchrana některých z nich ekonomicky nesmyslná.

„I když je to pro nás z pohledu sportovního i historického těžké rozhodnutí, prodlužovat agónii postrádá smysl," míní Lukáš Sobotka, prezident Svazu lyžařů ČR.

Vrátí se šampionát?

Přípravu skokanů či sdruženářů to může komplikovat. Výpadek tréninkového centra bude nutné nahradit. „Možná se to i prodraží, jelikož budeme muset využívat například zahraniční můstky. Ale počítali jsme s tím, že tato situace jednou nastane. Uděláme vše pro to, aby přerušení provozu můstků netrvalo moc dlouho,“ pokračuje Sobotka.

Větší můstky už nefungují delší dobu. Slouží nanejvýš atletům k extrémním závodům do vrchu. Velký můstek je pro lyžaře uzavřen deset let. Dominantou areálu zůstává mamut pro lety na lyžích, jeden z pěti funkčních na světě. Pavel Ploc na něm v minulém století skočil světový rekord. Naposledy se zde létalo v roce 2014 při světovém šampionátu. Přitom podle systému pořadatelství, dohodnutého mezi zeměmi disponujícími těmito můstky, by se mistrovství světa, které sem v minulosti dokázalo přitáhnout desítky tisíc fanoušků, mělo v krkonošském středisku znovu konat v roce 2024.

Momentálně se to jeví jako fantazírování. „Uděláme ve spolupráci se Svazem lyžařů České republiky vše pro naplnění investičního příslibu rekonstrukce areálu ze strany vlády,“ nebere situaci jako beznadějnou Graclík. „Klasický areál je naprosto jedinečný a nezbytný pro podporu zimních sportů v Česku,“ dodává.