Nejlepší zápas v životě, komentovala bitvu s americkou legendou plážová volejbalistka Bonnerová

Bez šancí ale rozhodně nebyly. Proti americké dvojici, kterou tvořila trojnásobná olympijská vítězka z let 2004, 2008 a 2012 a mistryně světa z let 2003, 2005 a 2007 Kerri Walshová Jenningsová společně s neméně zkušenou Nicole Branaghovou, v obou setech docela výrazně vedly (15:10 a 12:8).

Závěry setů ale patřily zámořským hráčkám. „Na jednu stranu jsem moc ráda, že jsme s nimi dokázali držet krok, na druhou mě ale hodně mrzí, že jsme to nedotáhly do vítězného konce. Našlápnuto jsme k tomu měly velmi dobře a bylo by to velmi cenné vítězství," řekla Šárka Nakládalová.

Jen dílčí úspěchy

Češky si tak v souboji se zkušenými protihráčkami připisovaly jen dílčí úspěchy. Například bloky Martiny Bonnerové, kterými několikrát zastavila útok Walshové Jenningsové. „Asi budeme přemýšlet o změně postů, když se všichni ptají Martiny na ty její bloky. Sedneme si s realizačním týmem a vážně to probereme," smála se Nakládalová. „Až něco vybereš v poli, tak se tě budou taky ptát. Nebo asi začnu trénovat na blokařku," kontrovala Bonnerová.

Pro úřadující halové mistryně republiky byl souboj proti světové legendě plážového volejbalu dosavadním vrcholem. „Byl to jeden z nejlepších zápasů v životě, protože hrát v tomhle prostředí, před českými fanoušky bylo super a hrát proti takovým legendám jako jsou Američanky, to je velká čest. Ale hrozně mrzí, že jsme ten zápas mohly vyhrát," svěřovala se Bonnerová.

„Cítily jsme k takovým hráčkám velký respekt, ale nebylo to rozhodně o tom, že bychom se jich bály, nebo něco takového. Užili jsme si to a bylo to v Ostravě super," loučila se Nakládalová, která se dala s Bonnerovou dohromady před dvěma lety poté, co Bonnerovou opustila Barbora Hermannová.

Společně vyhrály halové mistrovství republiky v Brně i nedávný Super Cup v Ládví, kde ve finále porazily pár Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová. „Dokázaly jsme si, že na to máme a jdeme správným směrem," řekla Bonnerová. Přesto na více, než na tuto sezónu společně nemyslí. „Do konce téhle sezóny budeme spolu, a pak se uvidí. Přece jenom jsem už starší ročník, tak se bavíme z roku na rok. Zhodnotíme sezónu a pobavíme se, co dál," nastínila Nakládalová.

A co zabojovat o olympijské hry v Tokiu? „Tam pojedou dva nejlepší týmy a ty jsou docela jasné. Ale nikdy nevíte, kdo se zraní, nebo co se stane. Takže my jsme ready!" usmála se Bonnerová.