Táta Sluka rozparádil tribuny i hráčky. Ten chraplák mi byl povědomý, smála se dcera

Parádní atmosféra, skvělý volejbal. České beachvolejbalové jedničky Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková v úvodním kole čtyřhvězdičkového turnaje Světové série v chladném počasí rozparádily ostravské diváky a ti jim v utkání s Ukrajinkami Davidovovou a Ščypkovovou (2:0) svými hlasivkami i dlaněmi na oplátku vydatně pomohli do osmifinále.

„Tušila jsem, že diváci budou skvělí, ale mé očekávání naprosto předčili. Jsem hrozně spokojená. I včera nás hnali," svěřovala se Markéta Nausch Sluková.

K nejhlasitějším podporovatelům aktuálně nejlepší české dvojice patří otec Markéty Nausch Slukové Rudolf. Proti Ukrajinkám i zazpíval v oddechovém čase druhého setu za vyrovnaného stavu 17:17 do mikrofonu. „Myslím, že Maki to ani nepostřehla, ale já jsem ho dobře slyšela. Rudík je prostě takový, tohle si užívá. Nejradši by nám přišel zařvat až na střídačku, jak moc nás podporuje," usmívala se Barbora Hermannová.

„Já jsem během zápasu přepnula na jinou vlnu. Až ke konci té písničky jsem si uvědomila, že mi ten takový ten vyřvaný chraplák trošku povědomý. Až pak mi došlo, že to je táta," přiznala Nausch Sluková.

Po netradičním timeoutu, při kterém „Rudík" rozparádil tribuny centrkurtu, Češky zabraly a utkání dovedly k vítězství. „V ten moment nám to pomohlo. Na tribuně to možná tolik cítit není, ale pro nás na hřišti byla ta energie, která se nesla od diváků až nadpozemská," popisovala Hermannová. „Doufám, že to zítra bude stejné," dodala Sluková.

V osmifinále se jediný český pár, který zůstal ve hře utká s přemožitelkami další české dvojice Kolocová, Kvapilová Polkami Kocioleková, Kološiňská. „Byly jsme s nimi a soustředění, trénovali jsme s nimi tady v Ostravě, takže se známe. Ale v ostrém zápase se ještě nepotkaly," připomněla Hermannová. „Hodně doufám, že si dneska až moc odpočinuly, když nehrály a vůbec se nehýbaly. Budou proto takové vytuhlé, nepůjde jim to a strašně je rozsekáme," smála se Sluková.