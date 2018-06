Perušiče se Schweinerem čekají v osmifinále obrovití Rusové. Už nám jednou dali do řepy, je na čase jim to vrátit!

Po ženském páru Hermannová, Nausch Sluková se do osmifinále beachvolejbalové turnaje Světové série v Ostravě v pátek podvečer po výhře 2:1 na Švýcary Heinrichem s Gersonem procpali i Češi Ondřej Perušič a David Schweiner. A věří si i na Ruskou dvojici Stojanovskij, Veličko, na kterou narazí v osmifinále. „Další obři a ještě lepší. Hráli jsme proti nim jednou v Číně a dali nám strašlivě do řepy, tak jim to můžeme doma vrátit. Motivaci máme,“ pozvali do Dolní oblasti Vítkovice, kde se Ostrava Beach Open koná, čeští plážoví volejbalisté.

Švýcary jste dusili skvělými bloky. Byl to klíč k úspěchu?

Schweiner: Nemyslím si, že by byly nějak důležité.

Perušič: Ale byly.

Schweiner: Dařilo se nám trochu více na ztrátě. To byl hlavní klíč k úspěchu v tomto zápase. Jen aby nám to tak šlo i v dalším zápase.

Perušič: Taky nám hrozně pomohli lidi, udělali úžasnou atmosféru, a to se vždycky hraje líp. Na klucích ze Švýcarska bylo vidět, že na centr kurtu ještě nehráli a že je to prostředí trochu asi zaskočilo. Ten první set byl z jejich strany takový nervózní. Ve druhém už začali hrát tak, jak je známe. Zlepšili se, zatlačili na servisu a bylo to už těžší. V tie breaku se nám povedl začátek a zase asi na ně trochu dolehla nervozita.

Davide, jak bral Švýcar Heidrich tu smeč, co od vás dostal na síti do nosu?

Schweiner: Jsme kamarádi, omluvil jsem se mu. Samozřejmě, je to trochu úsměvné, když někdo dostane na bloku do hlavy. Ale on je tam hodně vysoko, tak dostává do hlavy častěji, než ostatní. Takže s tím asi počítá. není to poprvé, co se mu to stalo.

Pak se málem zranil o reklamní panel při pokusu odehrát míč...

Perušič: Měl to bolavé jak psychicky, tak fyzicky bych řekl. Tam to bylo opravdu o fous, aby se nezranil nějak vážněji. Takže jsme rádi, že je v pořádku a samozřejmě za to, že jsme vyhráli.

V osmifinále potkáte podruhé v Ostravě ruskou dvojici? Jak to bude těžké?

Perušič: Další obři a lepší - Stojanovskij a Veličko. Proti nim jsme už jednou hráli v Číně a dali nám strašlivě do řepy. Tak jim to můžeme doma vrátit. Motivaci máme.

Je osmifinále to, co jste si přáli v Ostravě uhrát?

Schweiner: Asi se nedá říct, že jsme přijeli pro nějaký konkrétní výsledek. V takové konkurenci můžeme skončit pětadvacátí, stejně jako devátí, protože tady fakt každý může porazit každého a rozhodují detaily. Klidně jsme mohli skončit čtvrtí ve skupině a nepostoupit, takže jsme spokojeni už nyní a doufáme, že třeba aspoň jeden zápas ještě urveme.

Perušič: Hlavně jsme tady chtěli hrát dobře, předvést na domácí půd, že jsme schopní konkurovat světovým celkům a že máme na to je porážet nejsme tady jenom do počtu. To se nám povedlo.

Včera jste Ondřeji po výhře nad litevskou dvojici Rumsevičius, Kazdailis a postupu ze skupiny v nadsázce hovořil o kapřících. Máte ještě rezervy na zítřek?

Perušič: Já doufám, protože tam bude potřeba ještě něco připlatit (smích).