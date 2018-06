Senzace! Češi v Ostravě zbořili ruskou zeď. Myslím, že jsme chtěli více, mínil Ondřej Perušič

Smutní z toho ale rozhodně nebyli. „Je to nádherné! Upřímně, když jsme se dozvěděli los, už jsme začali spřádat plány na večerní after párty. A najednou se nám povedl další skvělý zápas. A doufám, že není zdaleka poslední," radoval se Ondřej Perušič.

„Hlavní rozdíl byl možná v bojovnosti. Ne že by si ruští kluci mysleli, že se to uhraje samo, ale přišlo mi, že jsme do toho dali trochu více. Navíc nás hnala dopředu znovu ta skvělá atmosféra," chválil Perušič diváky, kteří snad poprvé úplně zaplnili ochozy centrkurtu v Dolní oblasti Vítkovice. Na večerní čtvrtfinálový souboj s brazilskou dvojicí Evandro, Vitor Felipe (19 hodin) je při děkovačce pozval hláškou „Valime p..o!"

V testu z ostravštiny se nedařilo

„Já jsem včera prohrál s Davidem v kvízu ostravských slovíček, který jsme od pořadatelů dostali. Z deseti otázek jsem nevěděl nic. Takže jsem přes noc pilně studoval a teď už se snažím splynout s davem," chlubil se Perušič.

Drtivou porážku ve vědomostním souboji rodilých Pražáků ale neutržil. Jeho parťák David Schweiner odpověděl v kvízu správně jedinkrát. „Byl to takový fotbalový výsledek," dodal Perušič. „Třeba bebechy (krámy, harampádí, zbytečnosti - pozn. aut.), to jsem vůbec nevěděl. Jediné, co jsem odpověděl dobře, byla dupa, neboli zadek. Ale na výhru to stačilo," smál se Schweiner.

Perušič ale porážku moc neuznal. „Chtěl bych poznamenat, že mi upřeli dva půlbody. U kobzolí jsem věděl, že to je jídlo, jen nevěděl, že to jsou brambory. A u štramplí (punčocháče - pozn. aut.) jsem řekl ponožky, což uznáte, že mohlo být i za bod," stěžoval si naoko Perušič.