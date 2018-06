Češi jsou v top čtyřce! Moc si užíváme, že nejsme žádný komparz, radoval se Perušič

„Je to krásné. Ale i kdybychom už teď skončili čtvrtí, tak je to pro nás něco neuvěřitelného dostat se do té čtyřky. Ukázali jsme, že tu nejsme jen jako komparz holkám. Cítíme obrovské nadšení, protože je to domácí turnaj, na který přijela kromě asi dvou týmů absolutní světová špička a my jsme byli schopní nejen postoupit ze skupiny, ale vyhrát i dneska dva strašně těžké zápasy proti těm úplně top týmům co na světě jsou," radoval se Ondřej Perušič. „Kdyby nám tohle někdo řekl před turnajem, tak ho považujeme za blázna. Moc si to užíváme," pokračoval blokař David Schweiner.

To, že šli do čtvrtfinále v pozici outsidera českému páru podle Perušiče prospělo. „V podstatě už od doby, kdy jsme vylezli ze skupiny, tak jsme v pozici, že nemáme co ztratit. Kdyby nás Evandro porazil dvakrát 21:15, tak si všichni řeknou, jo, na to tu výkonnost asi teď mají a nic strašného se neděje. Pro nás je to paradoxně výhoda. Hrajeme bez tlaku a v té atmosféře to jde tak nějak samo," pochválil skvělé ostravské obecenstvo Perušič.

Program nedělního semifinále Ostrava Beach Open: Ženy 9.05: Borgerová, Kozuchová (Něm.) proti Bansleyoví a Wilkersonová (Kan.) 10.05: Hermannová, Nausch Sluková - Bienecková, Schneiderová (Něm.) Muži 11.35: Perušič, Schweiner - Kantor, Losiak (Pol.) 12.35: Herrera, Gavira (Špa.) - Semjonov, Lešukov (Rus.)

Místo snadné prohry tak viděli nadšení diváci rychlou výhru domácího týmu. „Trenér vypadal, že míří rovnou k doktorům pro neurol, takže si myslím, že to bylo buď rychle prohrát nebo rychle vyhrát. Hlavně ho moc netrápit," zdůvodňoval výsledek se smíchem Perušič.

Semifinálová klání jsou na programu v neděli od 9.05 hodin. Ženský pár Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou budou o postup do finále bojovat od 10.05 s Němkami Bieneckovou a Schneiderovou, dvojice Perušič, Schweiner vyzvou v 11.35 hodin polský pár Kantor, Losiak. „To jsou Dejvovi oblíbenci, to on si užije. Hrají rychle, mají spoustu signálů, tam si blokař pořádně zaběhá," nastínil Perušič.

Utkání o medaile začnou v areálu Dolní oblasti Vítkovice ve 13.50 zápasem mužů o třetí místo. Ženské finále je na programu v 16.20 hodin, mužské pak v 17.35 hodin.