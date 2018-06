Harden je poprvé nejužitečnějším hráčem NBA

Nejužitečnějším hráčem uplynulé sezóny basketbalové NBA byl vyhlášen James Harden. Osmadvacetiletý rozehrávač Houstonu získal prestižní ocenění poprvé. V hlasování novinářů zvítězil před čtyřnásobným vítězem ankety LeBronem Jamesem z Clevelandu a Anthonym Davisem z New Orleans.Osmadvacetiletý basketbalista Houstonu získal prestižní ocenění poprvé.

Harden se dočkal po dvou druhých místech, která obsadil loni za Russellem Westbrookem a v roce 2015 za Stephenem Currym. Hráč s typickým mohutným plnovousem byl v základní části nejlepším střelcem zámořské ligy s průměrem 30,4 bodu na zápas. Dále zaznamenal 8,8 asistence a 5,4 doskoku a přispěl výrazně k tomu, že Houston byl v dlouhodobé části nejlepším týmem NBA.

"Od nejlepšího náhradníka jsem to dotáhl až k MVP," řekl Harden, který byl jako nejlepší hráč mimo základní sestavu oceněn v roce 2012 po své poslední sezóně v dresu Oklahomy. "Ať mají všichni mladí sen a jdou si za ním. Držte se svého snu. Uvidíme se za rok," dodal.

Pro hlavní ocenění si v pondělí v Santa Monice přišel se svou matkou. "Nebudu se dojímat, to nedělám, ale ona mě drží. V dobrých i špatných časech. Jinak bych to nedokázal," uvedl Harden, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA jako třetí basketbalista Houstonu v historii. Před ním cenu dostali Moses Malone v letech 1979 a 1982 a Hakeem Olajuwon v roce 1994.

Nováčkem roku se stal rozehrávač Philadelphie Ben Simmons. Předloňská jednička draftu, která naskočila do NBA o rok později kvůli zlomenině nohy, pomohla Sixers po pěti letech projít do play off.

Jako hráč s největším zlepšením byl oceněn další rozehrávač Victor Oladipo z Indiany. Francouzský pivot Utahu Rudy Gobert si odnesl cenu pro nejlépe bránícího hráče. Nejlepším náhradníkem byl zvolen již podruhé rozehrávač Lou Williams z Los Angeles Clippers. Před třemi roky dostal tuto cenu za výkony v dresu Toronta.

Trenérem roku byl vyhlášen Dwane Casey, který dovedl Toronto k 59 výhrám v základní části, což byl klubový rekord. Raptors poprvé vyhráli Východní konferenci, ale po vyřazení v druhém kole play off s Clevelandem byl Casey odvolán.

Cenu za celoživotní výkony v NBA převzal devětasedmdesátiletý Oscar Robertson, který v roce 1971 vyhrál ligu s Milwaukee. Předtím byl v roce 1964 vyhlášen nejužitečnějším hráčem a dvanáctkrát byl nominován do Utkání hvězd.