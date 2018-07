Chránil hvězdy, pak jednu vážně zranil. Teď jde bývalý hráč NBA do vězení a zaplatí milióny

Bývalý hráč basketbalové NBA Kermit Washington musí na šest let do vězení kvůli tomu, že zpronevěřil statisíce dolarů ze své charitativní organizace. Šestašedesátiletý Washington, jenž se nechvalně proslavil v roce 1977 úderem do tváře Rudyho Tomjanoviche, musí navíc zaplatit odškodné ve výši 967 158 dolarů (21 miliónů korun).