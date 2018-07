Nový majitel Nymburku touží po triumfu v Lize mistrů

"Nymburk je úspěšný a moderní klub, na který mohou být fanoušci hrdí. Získal 15 ligových titulů za sebou, což je naprosto unikátní. Pro mě to je velký závazek. Chceme ale být úspěšnější i na mezinárodní úrovni a v Lize mistrů se propracovávat do posledních kol. Ambice mám vysoké a chci klub posunout sportovně co nejdále," řekl Podpěra v rozhovoru pro ČTK.

V červnu se spojil s fotbalovým agentem Viktorem Kolářem ze společnosti Sport Invest a společně odkoupili klub od předsedy České basketbalové federace a České unie sportu Miroslava Jansty, přičemž Podpěra má většinový podíl.

"Pan Jansta mi to podal tak, že se chystá klub prodat a jestli bych neměl zájem. Bral jsem to spíše jako neuskutečnitelný klukovský sen, ale časem tento projekt začal nabývat reálné obrazy. Miluji basketbal a mám rád výzvy. Rozhodování bylo postupné a na jaře to nabralo reálných obrysů. V okamžiku, kdy jsme se domluvili s Viktorem Kolářem, jsem se rozhodl, že to budu dělat," popisoval Podpěra.

Nebere to jako investici nebo krátkodobou záležitost, ale spíše jako příležitost dlouhodobě pomáhat sportu, který má rád. "Mně i Mirkovi Janstovi jde především o rozvoj klubu a jeho další sportovní posun. Chtěl klub prodat jen někomu, kdo k tomu bude mít hluboký vztah, bude pro klub dýchat a bude to dělat dalších 20 let. A u mě byl přesvědčený, že tato jeho kritéria splňuji. Pro mě to není jen koníček, ale závazek dělat to dokud budu moci, tedy ideálně do důchodu," ujistil bývalý advokát.

Je připravený i na to, že bude muset sáhnout do své kapsy, pokud by se nedařilo naplnit rozpočet klubu. "Počítám, že to nebude výdělečný projekt. Chápu složitost získávání komerčních partnerů v českém sportu a basketbalu, který u nás není zatím tak populární jako v Německu, Španělsku, Itálii, Řecku nebo Izraeli. Jsem připravený, že pokud se nepodaří naplnit rozpočet klubu, že budu muset přispět ze svého, klub prostě musí nerušeně fungovat" prohlásil.

Věří však, že své zkušenosti manažera a marketingové znalosti Koláře pomohou Nymburk naopak komerčně pozvednout. "Tento nejlepší český klub s velkým zahraničním přesahem má ještě výrazně nenaplněný komerční potenciál. Marketing a medializace je jedním z bodů, kterým se budeme chtít hodně zabývat a pomoci by nám k tomu měla agentura Sport Invest, která bude s klubem externě spolupracovat," řekl Podpěra.

Přestěhovat tým do Prahy? To ne

"Bude to o dlouhodobé práci, marketingu a rozšíření fanouškovské základny i mimo hranice Nymburku. Cílem je zasáhnout i fanoušky z Prahy. Chceme, aby se z návštěvy zápasu Nymburku stala společenská záležitost," naznačil své plány. Odmítl však, že by uvažoval o přesunu klubu do hlavního města.

"Klub je stabilizovaný a já tam nejdu s cílem dělat revoluci. Klub patří do Nymburku, máme tam rozjetou mládežnickou akademii, je skvěle nastavená spolupráce s místní samosprávou. Stěhování rozhodně není na pořadu dne a neuvažujeme o tom," dodal.

Změny nechystá ani ve vedení klubu, kde si cení toho, že v něm pracují srdcaři. Velmi spokojený je i s prací realizačního týmu v čele s trenérem Orenem Amielem. "Máme skvělý trenérský tým, profesionály a srdcaře a jsem moc rád, že jsme je udrželi," řekl. "Přicházím do klubu, který je opravdu stabilizovaný a nejsem všeználek, který by chtěl měnit vše, co dosud fungovalo," uvedl s tím, že chce nadále sázet na české reprezentanty a doplňovat je mladými odchovanci a pár hráči ze zahraničí.

Některé činnosti, zejména ohledně získávání obchodních a strategických partnerů, si chce nechat ve své gesci. "Chci být aktivní majitel. Sportovní část však nechám na odbornících. Určitě nebudu majitelem, který zasahuje do sestavy a určuje taktiku, to je věcí trenérů," ujistil.

Na marketingu chce spolupracovat se spolumajitelem Kolářem, jehož firma Sport Invest zastupuje stovky českých sportovců v čele s fotbalovým brankářem Petrem Čechem či olympijskými vítězkami Martinou Sáblíkovou a Ester Ledeckou.

"Sportovní prostředí má svá specifika a Viktor ten obor zná do detailů, proto je jeden z nejúspěšnějších a nejzkušenějších manažerů v Čechách. Měl by plnit roli diplomatickou a vztahovou, pomáhat s rozvojem marketingu a se mnou spolupracovat na strategických a obchodních koncepcích klubu," řekl Podpěra k rozdělení rolí.