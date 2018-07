Stop ve čtvrtfinále. České beachvolejbalistky končí páté

12.7.

Mistrovství Evropy basketbalistek do 20 let - divize B: ČR - Dánsko 67:63 (21:17, 40:28, 52:48) Nejvíce bodů: Pospíšilová 22, Hošková 17, Vitulová 10 - Hoeghová 18. Český tým bez porážky vyhrál základní skupinu B a v sobotním semifinále se utká s domácím Rumunskem. Druhou dvojici tvoří Litva a Bělorusko, tři týmy postoupí do divize A.