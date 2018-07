Basketbalový reprezentant Auda bude hrát v Itálii za Pistoiu

"Jsem velmi rád, že jde Patrik k nám. Měl sice i jiné nabídky, ale vybral si nás. A to mám rád, když hráč ukazuje zaujetí pro klub. Je to atlet, ale je to také univerzální hráč s velkou energií, rychlostí a moderním stylem. Jsme poctěni, že máme takového hráče," řekl pro klubový web trenér Alessandro Ramagli.

Osmadvacetiletý Auda prošel americkou univerzitou Seton Hall. Následně se vrátil do Evropy, kde oblékal dresy polských týmů Kutno, Koszalin či Radom, ve Španělsku hrál za Manresu a závěr poslední sezony strávil v italském Avellinu.