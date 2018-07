Dva české páry jsou na ME v osmifinále, Kolocová s Kvapilovou překvapivě končí

Dvě české dvojice postoupily na mistrovství Evropy v plážovém volejbalu do večerního ženského osmifinále, obhájkyně stříbrných medailí Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová ale neuspěly. V prvním kole play off prohrály a obsadily 17. místo. Turnajové dvojky Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou zdolaly ruskou dvojici Světlana Cholominová, Naděžda Makroguzovová 2:0, Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou vyřadily Rakušanky Katharinu Schützenhöferovou a Lenu Plesiutschnigovou ve třech setech.

České beachvolejbalistky Barbora Hermannová (vlevo) a Markéta Nausch Sluková v akci na ME v Nizozemsku.

Hermannová a Sluková odvrátily v dramatické koncovce druhé sady devět ruských setbolů, proměnily sedmý mečbol a nad devátou nasazenou dvojicí zvítězily 21:17, 36:34. Za dva sety tak prakticky odehrály třísetový zápas.

"Musím říct, že v tom druhém setu už to bylo hodně silou vůle hrané. Jsem na nás hrozně pyšná, že jsme to udržely," řekla po zápase novinářům Sluková. Byl to nejdelší set, který s Hermannovou kdy odehrály. O čtvrtfinále budou večer bojovat s Finkami Riikkou Lehtonenovou a Niinou Ahtiainenovou.

Bonnerová s Nakládalovou slaví

Bonnerová a Nakládalová se po postupu ze skupiny postaraly o další překvapení. V úvodním kole play off vyhrál pětadvacátý nasazený pár nad Rakušankami Schützenhöferovou a Plesiutschnigovou rozhodující třetí set 15:11, v osmifinále čeká české hráčky zápas se španělskými volejbalistkami Lilianou a Elsou.

Kolocová a Kvapilová prohrály s Ruskami Jevgenijí Ukolovovou a Jekatěrinou Birlovovou 11:21, 19:21. Loňským finalistkám se sice na posledních turnajích před ME příliš nedařilo, ale v úvodu šampionátu byly suverénní.

Dva zápasy ve skupině Češky vyhrály bez ztráty setu a i ve středu proti Lehtonenové a Ahtiainenové zpočátku na kurtu dominovaly. Nakonec ale prohrály 1:2 a přímý postup do osmifinále jim unikl.

Favorizované české hráčky, turnajové šestky, pak nezvládly ani zápas play off. První set s 26. nasazenými Ruskami prohrály Kolocová s Kvapilovou propastným rozdílem deseti bodů a ani v druhém dějství nedokázaly vedení soupeřek smazat. O šanci na úspěch se připravily vlastními chybami, především Kvapilová jich v prvním setu v útoku nasbírala požehnaně.

"Vlastně jsme ani nepustily Rusky ke hře. Nebylo to moc o tom, s kým jsme hrály. Nevyrovnaly jsme se s vlastní hrou, která nebyla dostatečně dobrá, aby stačila na jakéhokoliv soupeře v tom prvním kole," řekla Kolocová poté, co s parťačkou absolvovaly pohovor s trenérem Andreou Tomatisem. Kvapilové do řeči nebylo, oči skrývala za slunečními brýlemi.

České muže odpoledne čekají závěrečné zápasy v základních skupinách. Ondřej Perušič a David Schweiner se utkají s italskými obhájci titulu a nasazenými jedničkami Paolem Nicolaiem a Danielem Lupem.