Samson postoupila v Madridu do 2. kola, porazila o dvacet let starší Němku

Osmnáctiletá česká tenistka Laura Samson postoupila na turnaji v Madridu do 2. kola. Na tamní antuce dnes porazila o dvacet let starší Němku a 54. hráčku světa Tatjanu Mariaovou 6:4, 6:2. V dalším kole narazí na nasazenou osmadvacítku Wang Sin-jü z Číny.

Samson, která dostala pro start v hlavní soutěži divokou kartu, porazila semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 za hodinu a čtvrt.

Do druhého kola turnaje WTA 1000 prošla poprvé v kariéře. Soupeřce dnes vzala čtyřikrát servis, sama přišla o jediný. Osmatřicetileté Mariaové nepomohlo ani devět es.

Pražská rodačka Samson získala první set díky dvěma brejkům. Ten klíčový vybojovala v deváté hře, ujala se vedení 5:4 a následně proměnila na servisu třetí setbol. Ve druhé sadě už česká tenistka nenabídla soupeřce jediný brejkbol, sama jí opět vzala dvakrát servis a využila první mečbol.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
SAMSON (ČR) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:2
Marčinková (Chorv.) - Jiménezová (And.) 6:0, 7:5.
