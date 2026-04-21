Samson postoupila v Madridu do 2. kola, porazila o dvacet let starší Němku

Samson, která dostala pro start v hlavní soutěži divokou kartu, porazila semifinalistku Wimbledonu z roku 2022 za hodinu a čtvrt.
Do druhého kola turnaje WTA 1000 prošla poprvé v kariéře. Soupeřce dnes vzala čtyřikrát servis, sama přišla o jediný. Osmatřicetileté Mariaové nepomohlo ani devět es.
Češka si ve dvou setech poradila s Tajanou Marií a v dalším kole vyzve Xinyu Wang 😎
Pražská rodačka Samson získala první set díky dvěma brejkům. Ten klíčový vybojovala v deváté hře, ujala se vedení 5:4 a následně proměnila na servisu třetí setbol. Ve druhé sadě už česká tenistka nenabídla soupeřce jediný brejkbol, sama jí opět vzala dvakrát servis a využila první mečbol.
|Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka):
|Ženy (dotace 8,235.540 dolarů):
|Dvouhra - 1. kolo:
|SAMSON (ČR) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:2
|Marčinková (Chorv.) - Jiménezová (And.) 6:0, 7:5.