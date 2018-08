Český basketbalový talent porušil smlouvu a míří do USA: Budeme ji žalovat, říká klub

Basketbalová reprezentantka Veronika Voráčková chce zkusit štěstí na americké univerzitě Syracuse. A to i přesto, že má na příští sezónu platnou smlouvu v ZVVZ USK Praha. Český mistr ji bude žalovat za nedodržení smlouvy.

"Klub zažaluje hráčku pro neplnění smlouvy a bude požadovat náhradu škody. A také jsme již vstoupili v jednání s orgány FIBA i nejvyššími představiteli NCAA," řekl pro klubový web manažer USK Marek Kučera.

Devatenáctiletá Voráčková je považována za největší český talent současnosti. Před dvěma roky přišla do USK ze Strakonic a loni startovala na mistrovství Evropy za seniorskou reprezentaci, v které už patří k oporám.

Během léta se stala nejužitečnější hráčkou divize B mistrovství Evropy do 20 let, kde pomohla k postupu do divize A. Pravidelně dostávala v dresu USK šanci i v Eurolize.

Nyní se ale rozhodla zkusit se prosadit v zámoří a nastoupila na univerzitu v Syracuse ve státe New York, která v roce 2016 byla až ve finále NCAA. Za poslední čtyři roky byly ze Syracuse draftovány čtyři hráčky do WNBA.