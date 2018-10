Opavanům Liga mistrů zachutnala. Byl to takový bonbónek na úvod, radoval se pivot Bujnoch

Basketbalisté Opavy nemohli do Ligy mistrů vstoupit lépe. Outsider skupiny v úvodním utkání hostil francouzský Nanterre, který porazili 74:67. „Nic se od nás se v Lize mistrů nečeká, takže každé vítězství je super. Byl to takový chutný bonbónek hned na začátek. Uvidíme, jak to bude pokračovat, protože před sebou máme ještě hodně těžkých zápasů,“ vykládal pivot Václav Bujnoch.

Domácím nadmíru vyšel vstup do utkání. V první čtvrtině zatížili konto francouzského protivníka osmadvaceti body. „To bylo asi rozhodující. Na to, že jsme v evropských pohárech nováček, jsme nepůsobili zakřiknutě, neměli jsme přehnaný respekt a šli jsme do toho tvrdě od začátku. To nám dodalo sebevědomí. Dokázali jsme si, že můžeme hrát kvalitní basket i v Evropě," uvedl kapitán Opavy Jakub Šiřina. „A i když soupeř ve druhém poločase přitvrdil, statečně jsme se s tím porvali," pokračoval reprezentační rozehrávač.

Hostující basketbalisté se sice ve druhém poločase dokázali ve skóre přiblížit, ani jednou se ale nedostali do vedení. „Myslím, že tohle bylo klíčové. Nenechali jsme je nadechnout se, i když několikrát to bylo opravdu na dostřel. Možná, že kdyby šli přes nás o dva tři body, tak by to bylo asi už horší, ale zvládli jsme to. Je to jenom kdyby," usmíval se Bujnoch.

Přes první vítězství nad soupeřem z kvalifikace si Opavané uvědomují, že těžší zápasy teprve přijdou. „Jsou to obrovské zkušenosti a tohle vítězství nám může jenom dodat sebevědomí. Věřím, že z toho budeme těžit i v české lize," nastínil Šiřina.

Museli stavět nové koše

Basketbalisté Opavy se evropských pohárů vrátili po dlouhých šestnácti letech. V minulosti hráli Koračův pohár, pohár ULEB či FIBA Cup. Až kvůli Lize mistrů ale museli téměř přestavět halu.

„Museli jsme kompletně vyměnit koše, které dosud visely ze stropu haly. V Lize mistrů je nutné, aby stály na zemi, takže město Opava muselo koupit nové. Stejně tak jsme byli nuceni přesunout střídačky na druhou stranu tak, aby byly proti televizním kamerám. Město pořídilo i novou výsledkovou tabuli," přiblížil opavský manažer Dušan Štěnička s tím, že město, kterému hala patří, za nové koše zaplatilo půl miliónu korun. „A to koupilo ty nejlevnější," upozornil Štěnička.

Velké výdaje bude mít i klub, který musí zaplatit sedm výprav po Evropě. Štěnička věří, že klub vystačí z příspěvků, které dostane. „Od basketbalové federace dostaneme 50 tisíc euro (asi 1,3 miliónu korun), půl miliónů korun nám dá město Opava a stejnou částku i kraj," poděkoval opavský manažer.