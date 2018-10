Satoranského bude ve Washingtonu pomáhat trénovat žena

"Je to pro mě životní příležitost. Moc se na to těším. Je to velká pocta a jsem za to velmi vděčná," prohlásila Toliverová. "Jako malá jsem snila, že budu první ženskou hráčkou v NBA, takže si tímto alespoň trochu plním dětský sen," dodala.

NBA podporuje větší zapojení žen do realizačních týmů. Asistentku v San Antoniu dělá od roku 2014 Becky Hammonová, která byla první placenou trenérkou v NBA. Následovaly Nancy Liebermanová v Sacramentu a Jenny Bouceková, která rovněž začala v Sacramentu a tuto sezonu ji angažoval Dallas.

Jednatřicetiletá Toliverová je však první asistentkou, která je zároveň stále aktivní hráčkou. V letošní sezoně pomohla Washingtonu Mystics až do finále WNBA, kde byl úspěšnější Seattle. Titul předtím získala v roce 2016.

Tentokrát ale v pauze mezi sezonami dala přednost práci pro Wizards před angažmá v Evropě. Dříve působila v Izraeli, Maďarsku, Turecku a Rusku, kde s Jekatěrinburgem získala v minulé sezoně euroligový titul. V roce 2015 dokonce hrála na mistrovství Evropy v dresu Slovenska, jehož má občanství.

"Kariéru nekončím, pořád jsem hráčka. Samozřejmě bych raději byla v zápasech na palubovce, ale naskytla se tato skvělá příležitost. Je dobré naučit se vnímat zápasy i z jiné perspektivy. Věřím, že mi tato zkušenost pomůže v budoucí trenérské kariéře, ale i jako hráčce," řekla Toliverová. "Becky Hammonová byla můj vzor jako hráčka a teď jdu v jejích stopách i jako trenérka," dodala.

Brooks si Toliverovou vybral i kvůli tomu, jak se jako hráčka chová během oddechových časů a jak je na palubovce trenérovou prodlouženou rukou. A vzhledem k tomu, že v létě o dva asistenty přišel, rozhodl se dát jí šanci. "Má speciální talent. Dostane se do toho velmi rychle. Řešili jsme, jak do týmu dodat novou perspektivu, a ona nám ji přinese. Umí dobře pracovat s lidmi a hráči ji respektují," prohlásil Brooks.

"Já nerozlišuji, jestli je trenér muž nebo žena. Sama hraje na této úrovni, takže nám má co poradit. Jsem rád, že ji tu máme," přidala jedna z hvězd týmu Bradley Beal.

Vedle Toliverové byl novým asistentem jmenován také bývalý hráč NBA Robert Pack, které v této roli už působil v LA Clippers, Oklahomě a New Orleans.