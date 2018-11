Začátek byl famózní, pak PAOK ukázal svou sílu, smutnil po porážce v LM Zbránek

"Začátek byl z naší strany famózní, ovšem dostat doma v poločase 47 bodů, je fakt hodně. Ve druhé půli ukázal PAOK svou sílu," řekl opavský křídelník Filip Zbránek.

„Máme v tom v Lize mistrů problém. Nevím, jestli jsou soupeři tak překvapeni, že jsme schopni s nimi držet krok, ale dokážeme je v prvním poločase zaskočit. Ve druhém už se ta naše výhoda toho překvapení maže a přichází i únava, protože to tempo je úplně jinde než v české lize. Pak přijde blbá ztráta a už se to kumuluje. V závěru už to z naší strany vypadalo trochu jako sranda basket," popisoval marnou snahu Opavanů, kteří v poslední čtvrtině zatížili konto Soluni jen devíti body, pivot Martin Gniadek.

Slezané se proti řeckému soupeři museli obejít bez zraněných Václava Bujnocha a Rostislava Dragouna. „Bohužel se nám do toho náročného programu připletla i zranění. Nebudeme se na to vymlouvat, ale ta únava v závěru už je znát. PAOK točí v sezóně ne dvanáct, ale dokonce čtrnáct hráčů a všichni mají nějakou minutáž. Odehrají ty zápasy v takovém tempu, kterému my nemůžeme konkurovat," upozornil Gniadek.

Kromě menší rotace hráčů se domácí museli vypořádávat i s výškovou převahou soupeře. „Bylo to těžké, protože jsme menší a musíme trochu spoléhat na to, že nám to bude padat z dálky. A když nám to nepadá, máme problémy se v útoku prosadit. Podobě těžké to je i v obraně, kde se musíme čtyřicet minut se prát s o deset centimetrů větším a o dvacet kilo těžším borcem. Ale musíme se s tím nějak porvat," přiblížil Jan Švandrlík.