Prvenství v Chebu neprožíval. Jsou věci, na kterých ještě musíme zapracovat, ví Bašný před blížícím se ME

Po třech letech české házenkářky vyhrály tradiční turnaj v Chebu. Jak cenný je to triumf směrem k nadcházejícímu mistrovství Evropy?

Výsledek turnaje není až tak podstatný. Pro nás trenéry je důležitější, že jsme vyhráli všechny zápasy. Navíc s různými sestavami nebo různými taktickými variantami. Upřímně, na šampionátu by náš výkon, jaký jsme podali proti Slovenkám, na výhru nestačil.

A co ten proti Chorvatkám, do kterého jste nasadil všechny opory včetně Luzumové, Jeřábkové či Satrapové a zápas jste proti dalším účastnicím evropského šampionátu vyhráli 21:19?

Sice jsme v něm vyhráli, ale měli jsme patnácti či dvacetiminutový útlum, což je hrozně moc. Proti lepšímu soupeři bychom výsledek neotočili. Na tom ještě musíme zapracovat.

Na čem dalším budete ještě pracovat?

Hlavně na hře v postupném útoku. To bych označil za naši největší slabinu. Pak jsme také nedostávali balon do křídel, kde máme hráčky s vysokou úspěšností střelby.

Ještě musíte zúžit kádr z dvaceti hráček na sedmnáct, které pojedou na ME. Už máte jasno koho?

To už jsem měl v pátek. Do Francie s námi nejedou Hana Mučková, Veronika Dvořáková a Markéta Hurychová.

Proč právě tyto hráčky?

V případě Hanky je to proto, že jsme se rozhodli jet pouze s dvěma brankářkami. Markéta s námi byla teprve na první takovéto akci, takže na ME by jela jen v případě, kdyby svým výkonem hodně převýšila hráčky před ní a u Verči jsme byli dopředu domluvení, že v Chebu s námi bude, aby si osahala atmosféru v reprezentaci. S těmito hráčkami ale počítáme v budoucnu.

Finální nominace českých házenkářek na ME ve Francii (30.11 – 16.12.): Brankářky: Satrapová Lucie (Issy Paris Hand/FRA), Kudláčková Petra (Kristianstad Handball Klubb/SWE). Levá křídla: Malá Veronika (Issy Paris Hand/FRA), Mika Kristýna (Truchtersheim HB/FRA). Levé spojky: Kordovská Kamila (HSG Blomberg-Lippe/GER), Jeřábková Markéta (ÉRD HC/HUN), Šustková Jana (DHK Baník Most) Střední spojky: Luzumová Iveta (Thüringen HC/GER), Marčíková Šárka (TV Nellingen/GER), Mikulášková Veronika (DHK Baník Most) Pravé spojky: Ryšánková Helena (HCM Baia Mare/ROM), Kovářová Sára (DHK Baník Most). Pravá křídla: Zachová Dominika (DHK Baník Most), Knedlíková Jana (Györ Audi ETO KC/HUN) Pivoti: Adámková Petra (Frisch auf Göpingen / GER), Konečná Michaela (TJ Sokol Poruba), Šetelíková Alena (Sokol Písek).