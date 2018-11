Washington v NBA zabral a doma zdolal New Orleans

Basketbalisté Washingtonu se v NBA po porážce v Torontu vrátili hned druhý den na domácí palubovku a zvítězili nad New Orleans 124:114. Střelecké maximum v sezoně si vylepšil Otto Porter, když trefil 12 z 15 pokusů z pole a dostal se na 29 bodů. Český reprezentant Tomáš Satoranský tentokrát odehrál 15 minut, o devět méně než v předchozích dvou zápasech, a do statistik si zapsal dva body, tři doskoky a po jedné asistenci a zisku.

Obě mužstva hrála bez podkošových opor a někdejších olympijských vítězů. Wizards nastoupili bez zraněného Dwighta Howarda a Pelicans zase bez Anthonyho Davise. Utkání bylo dlouho vyrovnané, vedení se měnilo hned čtrnáctkrát, ale dvouciferné a rozhodující si vypracovali až domácí v poslední čtvrtině.

Tu totiž Washington ovládl 34:23 a připsal si k 12 porážkám v ročníku sedmé vítězství. V souboji týmů s druhou a třetí nejhorší obranou v soutěži zaznamenal v dresu Washingtonu John Wall 22 bodů, sedm doskoků a osm asistencí. Bradley Beal přidal 18 bodů, osm asistencí a tři bloky.

"Ve druhém poločase jsme prostě na obranné polovině dělali, co bylo třeba," řekl Beal. "Výzvou bylo ubránit je hlavně zpoza trojky, a přestože ne zrovna málo střel z dálky proměnili, celkově se to povedlo. Byla to naše obrana, která nám tenhle zápas pomohla vyhrát," dodal.

Hosty táhl s 29 body a 15 doskoky Julius Randle, Nikola Mirotič přidal 22 bodů a E'Twaun Moore 19 bodů. "Naše defenziva je teď otřesná," prohlásil kouč New Orleans Alvin Gentry

Druhou pozici v tabulce Východní konference si pojistilo Milwaukee, které zvítězilo nad San Antoniem 135:129. Hlavní zásluhu na tom měl Janis Adetokunbo autor 34 bodů, 18 doskoků a osmi asistencí. Za poražené Spurs nasázel 34 bodů DeMar DeRozan. Minnesotu dovedl k triumfu 111:96 nad Chicagem pivot Karl-Anthony Towns a to 35 body, 22 doskoky a šesti asistencemi.

Na západě potvrdili vzestup formy vítězové posledních dvou ročníku NBA z Golden State Warriors, i když se na výhru 117:116 nad Sacramentem hodně nadřeli. Kevin Durant se o to zasloužil 44 body a 13 doskoky. Vítězný koš dal pět vteřin před koncem Klay Thompson.

To hráči Houstonu nestačili na jeden z nejhorších celků probíhající sezony Cleveland a na jeho palubovce padli 108:117 i přes 40 bodů a 13 asistencí Jamese Hardena.