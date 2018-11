Fiasko na úvod? To by bylo dost blbý, říká kapitánka českých házenkářek před ME

Spoluhráčka Markéta Jeřábková ji označila za největší hvězdu. Kapitánka českých házenkářek Iveta Luzumová se však za nejzářivější členku výběru trenéra Jana Bašného nepovažuje. „My žádnou hvězdu v týmu nemáme. Naše síla je v týmovém duchu," upozorňuje devětadvacetiletá střední spojka před nadcházejícím mistrovství Evropy ve Francii. Česká házenkářka Iveta Luzumová v souboji s Dorou Krsnikovou z Chorvatska. Slavomír Kubeš, ČTK Už pátým rokem hraje německou bundesligu. Třikrát ji vyhrála a v loňské sezoně byla vyhlášená její nejlepší hráčkou. V letošním ročníku činí její gólový průměr sedm a půl branek na zápas. Luzumová patří do evropské házenkářské elity. V Thüringeru i reprezentaci tak logicky plní roli lídra. „Přehnaný tlak si už ale nepřipouštím," říká zkušená hráčka, pro kterou bude speciální hlavně třetí duel základní skupiny D proti Německu. „Ony mají hodně mladý tým. Všechny legionářky kromě jedné v reprezentaci skončily. Ve výběru jsou i čtyři mé spoluhráčky," upozorňuje Luzumová. „Už jsme se trochu špičkovaly a dělaly si srandu. Doufají, že nás porazí a na náš úkor postoupí. Nakonec jsme se ale domluvily, že vyřadíme Rumunky," dodává vzápětí. Právě zápasem s Rumunskem zahájí český tým evropský šampionát. Na loňském mistrovství světa vyhrály Češky 28:27, o rok dřív na mistrovství Evropy zase slavily po výhře 30:28 Rumunky. „Máme to s nimi 1:1. Teď se ukáže, kdo s koho. Bylo by dost blbý, kdyby první zápas skončil fiaskem, protože ve druhém proti Norkám moc v bodový zisk nevěříme," uvědomuje si důležitost prvního duelu Luzumová. Česká házenkářka Iveta Luzumová se chystá ke střele v zápase proti Švýcarsku. Slavomír Kubeš Do turnaje vstoupí české házenkářky i s vědomím, že po třech letech ovládly turnaj v Chebu. „Když jsme v minulých letech odjížděly na šampionáty, finální příprava byla vždy katastrofa. Hrály jsme hrozně. Pak to ale nějak fungovalo. Tak se děsím, jaké to bude teď, když jsme vyhrály v Chebu," uvědomuje si Luzumová. Na přípravném turnaji Češky nastoupily proti Švýcarsku, Chorvatsku a Slovensku. A právě do duelu proti Chorvatkám, které se také zúčastní ME, vyslal trenér Bašný nejsilnější možnou sestavu. Luzumová a spol. sice vyhrály 21:19 ale ve druhém poločase přišel téměř dvacetiminutový herní výpadek. „První poločas byl jako z říše snů, vše se nám dařilo. Druhá půle nás však posadila zpátky na zem, což je dobře. Díky tomu tak víme, že máme ještě na čem pracovat. Trápily jsme se hlavně v útoku. To musíme ještě dopilovat," ví kapitánka českého týmu. Do dějiště mistrovství Evropy odletí reprezentantky v úterý. První utkání je čeká v pátek. Na aklimatizaci tak mají dostatek času. „Všichni si chválíme, že letíme s takovým předstihem. Trenér říkal, že Brest je házenkářské město. Doufám, že si diváci najdou cestu, i když nebude hrát domácí tým," uzavírá Luzumová. Zápasový program českých házenkářek na ME: Skupina D (Brest): 1.12 18:00 Rumunsko 3.12 21:00 Norsko 5.12 18:00 Německo pozn.: ze čtyřčlenné základní skupiny postupují do čtvrtfinálové skupiny tři nejlepší. Zápasy živě vysílá Sport 1.