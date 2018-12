Nejdřív květina, pak debakl. Norky nás přejely, říká nejlepší česká střelkyně

Byla jednou z reprezentantek, která z rukou předsedy Českého házenkářského svazu dostala před zápasem s Norskem květinu. Jubilejní start v národním týmu ale Šárce Marčíkové po debaklu 17:31 s obhájkyněmi titulu na ME pořádně zhořkl.

„Prohrály jsme o hodně. V prvním poločase jsme strašně bránily. Dostaly jsme 20 gólů. To bylo špatné. Ve druhém jsme se snažily ještě s tím něco udělat, ale Norky do toho šlapaly a my jsme nebyly schopné ničeho. Nevypracovaly jsme si šance a Norky nás přejely," konstatovala šestadvacetiletá střední spojka.

Pro Marčíkovou byl duel proti obhájkyním evropského zlata a úřadujícím vicemistryním světa první na turnaji. A ačkoliv začínala na lavičce, byla se čtyřmi góly nejlepší střelkyní týmu. „Za branky jsem ráda, ale ve výsledku moc nepomohly, a proto ve mě panují smíšené pocity," pravila zlínská rodačka, která společně s Alenou Šatalíkovou před zápasem z rukou předsedy Českého svazu házené Ladislava Adámka dostala k jubilejním startům v reprezentaci květiny.

„Určitě jsem to nečekala a dost mě to překvapilo," popsala slavnostní akt, jenž se vázal k jejímu padesátému startu v národním týmu.

Rozhodnou zkušenosti?

Vysokou prohru s Norskem chce česká spojka co nejrychleji vymazat z paměti. „Musíme na ni zapomenout a nyní myslet na duel s Německem," upozorňuje. „Ony hrají úplně jiným stylem než Norky a možná by nám mohly lépe vyhovovat," dodává Marčíková, která prvním rokem působí v německém bundesligovém Nellingenu.

„Němky mají mladý tým. Jejich střední spojky výborně spolupracují s pivotkami. Pozor si musíme dát na Bölkovou a Stolleovou," upozorňuje na největší zbraně soupeře.

Marčíková upozorňuje, že Češky mají v jedné věci výhodu. „Máme mnohem větší zkušenosti než Němky, což může hrát zásadní roli," uzavírá šestadvacetiletá hráčka.