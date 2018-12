Nymburk v Lize mistrů opět prohrál s Dijonem a postup má daleko

Basketbalisté Nymburku v osmém kole Ligy mistrů prohráli doma s Dijonem 78:89 a dělí se s ním o poslední místo ve skupině C. S bilancí dvou výher a šesti porážek tak už budou šest kol před koncem základní části jen obtížně bojovat o první čtyři místa pro postup do play off a budou se muset soustředit hlavně na páté a šesté místo, zaručující postup do FIBA Europe Cupu. Dijon má rovněž dvě výhry a obě proti Nymburku.