Fatální nedorozumění! V NBA nevyšel přestup kvůli záměně hráčů stejného příjmení

Phoenix, který měl do Washingtonu poslat Trevora Arizu, si myslel, že dostane od Memphisu dvaadvacetiletého Kanaďana Dillona Brookse. Funkcionáři Grizzlies ale plánovali vyměnit o sedm let staršího MarShona Brookse.

Situace ještě více rozjitřila atmosféru v kabině Wizards, kteří prohráli poslední čtyři zápasy. A když po porážce s Brooklynem vyšel Austin Rivers ze sprchy, dozvěděl se, že byl vyměněn. O chvíli později zjistil, že vlastně nebyl.

"Docela mě to zaskočilo. Všichni se diví, co se děje. Chtěl jsem tu něco dokázat, ale klub chce jít evidentně jiným směrem," řekl Rivers.

Podle informací ESPN se Washington snaží situaci vyřešit a přeci jen se dohodnout na výměně s Phoenixem. Pokud by se přestup uskutečnil, zkušený Ariza by zřejmě ze základní sestavy Wizards vyřadil Tomáše Satoranského, z něhož by se po odchodu Riverse stal první náhradník na rozehrávku.

Wizards jsou nespokojeni s defenzivou a Ariza patří mezi dobré obránce, k tomu má i dobrou střelbu z dálky. Ve Washingtonu už v minulosti působil.