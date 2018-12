Liberečtí volejbalisté podlehli v Poháru CEV Galatasarayi

Turecký tým vsadil na ostré podání, na libereckou stranu dvorce poslal sedm es. S většinou servisů si ale domácí hráči poradili a nahrávač Biernat mohl kombinovat jak s univerzálem Štokrem, tak i se smečaři a blokaři. Několikrát také překvapil obranu hostů sám.

Galatasaray v útoku spoléhal na estonského reprezentanta Venna, který se postaral o 22 bodů. Postupem času začali hosté bodovat i blokem a hlavní oporu Dukly Štokra udrželi na úspěšnosti 38 procent. Domácí hráči přesto dokázali dvakrát vyrovnat, v tie-breaku však potom rychle nabrali čtyřbodové manko.

Odveta se v Turecku hraje 15. ledna, Severočeši potřebují k postupu zvítězit. Pokud by se jim to podařilo rovněž v tie-breaku, určil by čtvrtfinalistu následný zlatý set.

Liberecký ženský tým je na evropské scéně nováčkem, v předchozích kolech Vyzývacího poháru už přesto dokázal vyřadit Salcburk i Saratov. Do osmifinálového utkání sice lépe vstoupil izraelský celek, ale osmibodový náskok v první sadě neudržel a dramatickou koncovku prohrál 30:32. Pak už hostující hráčky na Duklu nestačily, v dalších setech uhrály jen 15 a 13 bodů.

Úvodní zápas osmifinále Vyzývacího poháru volejbalistek: Dukla Liberec - Hapoel Kfar Saba 3:0 (30, 15, 13) Rozhodčí: Zotovičová (Srb.), Till (Něm.). Čas: 85 min. Diváci: 356. Sestava a body Liberce: Mikšíková 9, Kohoutová 12, Pištěláková 18, Šotkovská 5, Candráková 11, Kopecká 2, libero Dostálová - Šustrová 5, Holubcová, Kolářová. Trenér: Gálík. Nejvíce bodů Hapoelu: Veliká 13, Devašová 7. Odveta se hraje 23. ledna.