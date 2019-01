Satoranský pomohl k výhře 14 body a rekordem

Satoranský navázal na dobrý výkon z předchozího utkání, v němž dal 20 bodů. Tentokrát byl důležitý především v obraně, kde zastavil nováčka Trae Younga na pěti bodech. K tomu sbíral doskoky v obraně i útoku a dobře dirigoval tým. O jediný doskok zaostal za českým rekordem Jiřího Welsche a Jana Veselého. A jen tři asistence mu chyběly do prvního českého triple doublu.

Stejně jako v minulé sezoně Satoranský zaskakuje za zraněnou hvězdu Johna Walla, ale nyní se s tím dokáže lépe vyrovnat. "Loni jsem ten tlak možná cítil proto, že to pro mě byla neznámá situace. Teď vím, jaká je moje role. Lidi mě znají a věří mi. Na hřišti to cítím a vím, co mohu týmu přinést. Samozřejmě nejsem jako John, ale je třeba hrát chytře," uvedl český basketbalista.

Washington sice v podstatě celý zápas vedl, ale při každé snaze Atlanty o obrat byl Satoranský důležitou oporou domácích. Nejvíce pak v koncovce. Šest minut před koncem Atlanta srovnala, ale Wizards odpověděli šňůrou 17:4, při níž Satoranský zaznamenal koš, tři asistence a dva zisky v obraně. Nejlepšími střelci utkání byli s 24 body washingtonský Bradley Beal a za Atlantu pivot Alex Len.

I s bolavým kolenem nastřílel Joel Embiid 42 bodů, kterými pomohl Philadelphii zvítězit ve Phoenixu 132:127. Kamerunský pivot si vyrovnal střelecké maximum této sezony, k tomu přidal 18 doskoků. Už v prvním poločase stihl 30 bodů a hosté vedli o 23 bodů, ve třetí čtvrtině dokonce o 30.

Phoenix ale dokázal manko stáhnout na tři body. "Rádi děláme zápasy zajímavé," řekl Embiid. "Phoenix si zaslouží uznání. Dali ve třetí čtvrtině hodně trojek a vrátili se do hry. Byl to zábavný zápas, ale příště nesmíme polevit," uvedl. Za poražené dal 37 bodů Devin Booker.

Los Angeles Lakers ve čtvrtém zápase bez zraněného LeBrona Jamese utrpěli třetí porážku. Doma podlehli 100:107 Oklahomě, které pomohl 37 body Paul George. Fanoušci Lakers mu během zápasu dávali bučením najevo, že mu stále mají za zlé, že si jako volný hráč nevybral v létě jejich tým a zůstal v Oklahomě. Russell Westbrook přispěl k vítězství hostů 14 body, 16 doskoky a deseti asistencemi a připsal si 11. triple double v sezoně.

Dallasu se povedlo teprve potřetí v sezoně vyhrát venku. V Charlotte zvítězil 122:84 i díky double double své mladé hvězdy Luky Dončiče, který dal 18 bodů a doskočil deset míčů.

Boston i bez Kyrieho Irvinga, který má poraněnou rohovku, zdolal Minnesotu 115:102. Sezonním maximem 35 bodů se blýskl Gordon Hayward, který přitom o dva dny dříve proti San Antoniu vyšel naprázdno.