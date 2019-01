Volejbalistky si zahrají o OH s Čínou, Tureckem a Německem. Teď je čeká klíčová bitva o ME

Reprezentační výběr kouče Zdeňka Pommera postoupil do kvalifikace z předposledního místa, hrát se bude turnajově od 2. do 4. srpna zřejmě v Číně. Olympijské vítězky jsou v žebříčku druhé za mistryněmi Evropy ze Srbska, Turecko na posledním ME získalo bronz. Z každé ze šesti skupin postoupí do Tokia jen vítěz, zatím je jistým účastníkem OH pouze domácí Japonsko.

"Předpokládám, že se bude (kvalifikace) hrát na půdě nejvýše postaveného týmu skupiny," řekl ČTK předseda svazu Marek Pakosta. "Bude to hrozně těžké. Čína i Turecko jsou výkonnostně jinde, Německo je hratelné," dodal.

Pro české celky je účast na hrách takřka utopií. Šestkový volejbal měl na olympiádě zástupce naposledy v Moskvě v roce 1980, ženy nehrály pod pěti kruhy od Mnichova 1972.

Zleva Salla Karhuová z Finska a Češky Gabriela Orvošová a Barbora Purchartová.

Václav Pancer, ČTK

Pokud by ženy v mezinárodní kvalifikaci neuspěly, případně ještě můžou mít stejně jako čeští volejbalisté šanci v kontinentální kvalifikaci, z které postoupí jeden tým. Zatím ale není známo, kolik celků si evropskou část zahraje.

Klíčový zápas o ME ve Švédsku

Aktuálně mají české volejbalistky před sebou rozhodující utkání o postup na mistrovství Evropy. V rámci kvalifikační skupiny E sehrají ve středu od 20:35 duel se Švédskem. A postupový klíč je jasný – Češky musí bezpodmínečně vyhrát a čekat na zaváhání Estonek ve Finsku. „Mám pocit, že to skončí happyendem. Věřím holkám, že to zvládnou," prohlásil Miloslav Javůrek, vedoucí úseku reprezentace z Českého volejbalového svazu.

V sobotu české volejbalistky vydřely po pětisetové bitvě vítězství nad Finskem v Jindřichově Hradci. Nyní je čeká další náročný úkol. Proto, aby se dostaly na zářijový evropský šampionát, musí ve středu porazit Švédsko na jeho půdě. Jenže ani výhra nemusí stačit, pakliže Estonky uspějí ve Finsku, které už má postup jistý.

Marek Pakosta, předseda volejbalového svazu.

archiv

„Volal jsem si se známým ve Finsku a potvrdil mi, že k tomu přistupují velice zodpovědně. Utkání hrají v hale, kam přijde hodně lidí. Marketingově vše koncipují jako oslovu postupu na šampionát po několika letech a rozhodně před svými fanoušky nechtějí prohrát," dodal Miloslav Javůrek.

Zazáří opět Orvošová?

Navíc švédským volejbalistkám bude scházet univerzálka Isabelle Haak, hvězda italské ligy. Jenže ani český výběr se nemůže spolehnout na své největší opory. Vždyť nejvíce bodující hráčkou výrazně omlazeného týmu byla v souboji s Finskem teprve 17letá univerzálka Gabriela Orvošová.

„Svoji roli splnila Michaela Mlejnková, která to dobře odtáhla. Uspěla také při své premiéře Simona Janečková a dvě nové nahrávačky. Máme své kvality," tvrdil Miloslav Javůrek z Českého volejbalového svazu. Velkou zbraní českých hráček by měl být agresivní servis a dobrá obrana v poli a na síti. „Tohle nám dopomohlo k vítězství proti Finkám, teď to hodláme zopakovat v důležitém souboji se Švédkami," zdůraznil Javůrek. Mistrovství Evropy bude hostit v tomto roce Turecko, Polsko, Maďarsko a Slovensko.