Fiasko basketbalové megahvězdy! Nejlépe placený hráč NBA adeptem do silvestrovských sestřihů

I mistr tesař se někdy utne. V pondělním utkání NBA na palubovce Los Angeles Lakers to potvrdil i Stephen Curry z Golden State Warriors, jeden z nejlepších basketbalistů současnosti.

Třicetiletý americký rozehrávač vystihl ve třetí čtvrtině nepřesnou rozehrávku domácího celku, a měl tak zcela umetenou cestu ke koši. Nejužitečnější hráč NBA z let 2015 a 2016 se rozhodl pro smeč, jenže místo koše za dva body skončila jeho snaha fiaskem.

Se základním příjmem přes 37 milionů dolarů (téměř 850 milionů korun) nejlépe placený hráč aktuální sezony NBA podklouzl a místo zakončení spadl na zadek. Rychle se sice postavil na nohy, při následné trojce ale minul obroučku.

„Byl jsem jako dítě jdoucí do cukrárny, protože polovina dvorce byla úplně prázdná. Chtěl jsem předvést něco opravdu pěkného. Něco, o co jsem se nikdy předtím nepokusil. Jenže Pán (bůh) mi to neumožnil," vtipkoval Curry po utkání. Úřadující šampioni NBA z Golden State ho nakonec vyhráli 130:111 a Curry k tomu pomohl jedenácti body a dvanácti asistencemi.