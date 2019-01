Nymburk doma nestačil na Hapoel s hvězdou Stoudemirem

Basketbalisté Nymburku v Lize mistrů nestačili na hlavního favorita soutěže a podlehli Hapoelu Jeruzalém 80:111. V Praze na Královce nabrali už v první půli ztrátu 17 bodů a do zápasu už se nevrátili. Český mistr tak za týden bude doma hrát s Fuenlabradou o vyhnutí se poslednímu místu ve skupině, Hapoel se naopak dostal do jejího čela.

Nymburk proti nejofenzivnějšímu týmu soutěže měl potíže v obraně a sám dělal také hodně zbytečných chyb v útoku, čímž pouštěl soupeře ke snadným košům. Navíc domácím dělal problémy hvězdný pivot Amar'e Stoudemire, nejslavnější hráč, jaký kdy na českých palubovkách hrál. Nejlepší pivot NBA za rok 2007 zaznamenal 19 bodů a sedm doskoků a předvedl tak svůj druhý nejlepší výkon v sezoně.

Hapoel střílel s vynikající úspěšností 60 procent a nedával českému soupeři sebemenší šanci na zvrat. Zvláště když Nymburku chyběly body od tradičních opor. V útoku se dařilo jen reprezentačnímu pivotovi Martinu Peterkovi a Brightu Wrightovi.

Nymburk si tak připsal devátou porážku v sezoně a definitivně přišel i o teoretickou šanci na postup do play off. Zároveň se mu vzdalují i pátá a šestá příčka, znamenající přesun do FIBA EuropeCupu.