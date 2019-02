Washington díky posilám porazil Cleveland, Satoranský dal 9 bodů

Portis měl skvostný úvod v novém angažmá. Za méně než pět minut při prvním střídání neminul ani jednu z pěti střel a měl na kontě 14 bodů. "Skvělé oživení," glosoval výkon nových svěřenců kouč Scott Brooks. "Jsem fakt zaskočený, jak dobře Bobby a Jabari zapadli," konstatoval tradiční tahoun Bradley Beal, který zaznamenal 25 bodů a 13 asistencí.

Matthew Dellavedova z Clevelandu (18) bojuje o míč s Wesleyem Johnsonem (4) a Tomášem Satoranským (vlevo) z Washingtonu během utkání NBA.

Nick Wass, ČTK/AP

Na začátku druhé půle si celek z hlavního města USA vypracoval nejvyšší vedení v utkání, jenže pak se Cleveland vzepjal a přiblížil se na tři body. Blíž už se ale nedostal. Ve čtvrtém dějství hájili Satoranský a spol. šestibodový polštář a nakonec úspěšně. Hosty střelecky táhl Collin Sexton s 27 body, sekundoval mu Larry Nance, autor 10 bodů a 19 doskoků. Kevin Love, hlavní hvězda Cavaliers, se po zranění palce vrátil poprvé od 24. října do sestavy loňských finalistů, už v první čtvrtině ale ze zápasu opět odstoupil.

Philadelphia porazila druhý tým tabulky Západní konference Denver 117:110 a JJ Redick se na tom podílel sezonním maximem 34 bodů. V dresu Nuggets si jedenáctý triple double v tomto ročníku připsal Nikola Jokič, autor 27 bodů, 10 doskoků a 10 asistencí.

Anthony Davis se po žádosti o výměnu a konci přestupního období vrátil do sestavy New Orleans a 32 body za 25 minut dovedl Pelicans k výhře nad Minnesotou 122:117. Šesté vítězství v řadě vybojoval nejlepší tým ligy Milwaukee. Bucks vyhráli v Dallasu 122:107 a Janis Adetokunbo se o to zasloužil 29 body a 17 doskoky.

Dennis Smith se v prvním utkání za New York Knicks blýskl novým osobním rekordem 30 body, ke kterým přidal osm asistencí, ale i tak nejslabší tým ligy prohrál v Detroitu 103:120. Andre Drummond pomohl k výhře domácích 29 body a 20 doskoky.