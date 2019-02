Čeští basketbalisté drží druhé místo, po zápase slavili postup s čínskými motivy

Češi se v tabulce drží o jednu výhru před třetím Ruskem, s kterým mají horší vzájemnou bilanci. Nejlepším střelcem dnešního utkání v Pardubicích byl se 17 body Jaromír Bohačík, který definitivně rozhodl 72 sekund před koncem trojkovým pokusem na 67:62.

"Je to důležité vítězství, kterým jsme se chtěli odvděčit fanouškům, kteří nás sledují. Bosna hrála velmi dobře v obraně, vytvářela na nás velký tlak. My měli s jejich agresivitou problémy, ale tým ukázal svůj charakter a dotáhl to k vítězství, i když nehrál svůj nejlepší zápas," řekl trenér Ronen Ginzburg.

Proti Bosně a Hercegovině, na jejíž palubce si tým trenéra Ronena Ginzburga zajistil loni v polovině září definitivně postup na MS v Číně poprvé od roku 1982 z dob Československa, nemohli Češi stejně jako soupeř počítat s největšími oporami. Chyběli vedle Tomáše Satoranského z Washingtonu i Jan Veselý či Ondřej Balvín, Bosna zase postrádala Jusufa Nurkiče, Džanana Musu či Elmedina Kikanoviče.

Domácí tým v úvodu odskočil na 6:0, ale soupeř i díky dvěma trojkám Laziče srovnal krok a otočil na 15:12. Čeští reprezentanti na přelomu první a druhé čtvrtiny odpověděli desetibodovou šňůrou a to ještě ještě pokus nováčka Krejčího přišel až těsně po uplynutí první desetiminutovky.

Ginzburgův výběr utekl dvakrát až na rozdíl deseti bodů. Jenže hosté zlepšili práci pod košem, a když i po třech neúspěšných tříbodových pokusech Bohačíka v řadě reagovali také úspěšnou střelbou, náskok se téměř rozplynul. Odmítl to však Pumprla, který stihl za polovinu 12 bodů.

Na začátku druhého poločasu rozjásaly české fanoušky mezi 2821 diváky v pardubické aréně dvě úspěšné trojky - prosadili se Hruban a Bohačík. Byl z toho největší náskok v utkání 45:33.

Přestože poslední tým skupiny opět zabral a stáhl ztrátu až na dva body, Češi drželi dlouho vývoj ve své moci. V závěru se Bosna opět přiblížila na dva body, ale v tu chvíli domácí uklidnil Bohačík. Favorit tak nezaváhal a mohl si po zápase vychutnat na palubovce s fanoušky oslavu postupu na šampionát s čínskými motivy.