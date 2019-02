Satoranský při návratu zářil, play off se ale Wizards po další prohře vzdaluje

Tomáš Satoranský při návratu do sestavy basketbalistů Washingtonu nastřílel 15 bodů, ale Wizards prohráli páteční zápas NBA v Charlotte 110:123. Český rozehrávač chyběl v posledních dvou duelech před Utkáním hvězd, nyní jako čerstvý otec dcery opět nastoupil v základní pětce a za 26 minut hry přidal i tři doskoky a čtyři asistence. Wizards ale na přímého konkurenta v boji o postup do vyřazovacích bojů nestačili a po třetí porážce za sebou se jim play off na 11. místě ve Východní konferenci opět vzdálilo. Hostům nebylo nic platné, že si Bradley Beal vylepšil sezonní maximum na 46 bodů.