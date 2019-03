Nymburk prohrál s Ústím poločas, nakonec uhájil neporazitelnost

Basketbalisté Nymburka se oklepali z poločasové porážky od Ústí nad Labem a díky výbornému vstupu do druhé půle v 11. kole nadstavby zvítězili 101:79. Úřadující šampioni drží v lize neporazitelnost už rok, v soutěžních zápasech natáhli úspěšnou sérii už na 42 výher.

Severočeši odehráli v Nymburku výborný první poločas především díky přesné střelbě z dálky. Hráči Ústí proměnili deset trojek zatímco domácí jen jednu a po dvou čtvrtinách vedli 44:39. Poločasový proslov v domácí kabině ale zabral a do druhé půle vlétl Nymburk zcela v odlišném herním projevu šňůrou 18:0. Agresivní obranou zastavil útok Ústí a sám dával snadné body. Rozstřílel se zejména Vojtěch Hruban, s 21 body nejlepší střelec utkání.

"Měli jsme super první poločas podpořený o dobrou střelbu a také nekoncentraci domácích. Do druhé půle přišel očekávaný tlak domácích, se kterým jsme se opět nedokázali vyrovnat," posteskl si trenér hostů Antonín Pištecký.

Jeho svěřenci sice na začátku poslední čtvrtiny ještě snížili na 64:69, pak ale dal Bracey Wright tři trojky za sebou a definitivně zápas rozhodl. Nymburk vyhrál druhý poločas 62:35 a Ústí utrpělo už šestou porážku z posledních sedmi zápasů.

"Byl to podobný scénář jako v posledních našich zápasech. Začneme s malou koncentrací a pak to musíme ve druhé půli dohánět. Očividně to vše závisí na nás. Musíme bojovat sami se sebou, abychom byli mentálně dobře připraveni," konstatoval trenér Nymburka Oren Amiel.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - nadstavba: Skupina A1 - 11. kolo: Nymburk - Ústí nad Labem 101:79 (19:22, 39:44, 69:57) Nejvíce bodů: Hruban 21, Wright 18, J. Bohačík 14, Peterka 11 - Houška a Martin po 13, Pecka 12. Opava - Brno 91:63 (19:10, 49:27, 72:53) Nejvíce bodů: Jurečka 15, Bujnoch a Klečka po 14, Zbránek a Švandrlík po 12 - Geiger 12, Roby a Nehyba po 11. Olomoucko - Pardubice 93:98 (24:25, 48:51, 78:83) Nejvíce bodů: Douglas 31, Sehnal 14, Pelko 12 - Kohout 21, Švrdlík 17, Singletary 14, Potoček 12. Svitavy - Děčín 85:88 (25:23, 51:46, 65:63) Nejvíce bodů: Svoboda 16, Aiken 15, Kovář 12, Marko 10 - Pomikálek 26, Autrey 23, Carlson 15, Šiška 11.

Tabulka: 1. Nymburk 33 33 0 3185:2447 100 2. Svitavy 33 21 12 2757:2621 63,6 3. Olomoucko 33 19 14 2986:2766 57,6 Pardubice 33 19 14 2790:2640 57,6 5. Děčín 33 18 15 2674:2673 54,5 6. Ústí nad Labem 33 17 16 2658:2758 51,5 7. Opava 33 16 17 2707:2730 48,5 8. Brno 33 10 23 2389:2654 30,3

Skupina A2 - 9. kolo: USK Praha - Ostrava 96:78 (29:11 50:31 68:61) Nejvíce bodů: Appleby 28, Mareš a Vukosavljevič po 16, Stevanovič 14 - Bažant 19, P. Bohačík a Stanojevič po 16, Boggs a Zaharijevič po 10. Kolín - Hradec Králové 108:104 po prodl. (21:15, 48:49, 69:65, 92:92) Nejvíce bodů: Walton 33, Purifoy 26, Machač 18, Bratčenkov 15 - Marquardt 25, Lošonský 23, Sedmák 15, Stamenkovič 14.