Házenkářky Michalovců vyhrály interligu, Most prohrál na Slavii

Házenkářky Michalovců deklasovaly ve 20. interligovém kole 44:20 Zlín a jsou už jistými vítězkami celé soutěže. Iuventa vyhrála společnou česko-slovenskou soutěž podeváté a po roční pauze, kdy triumfoval Most.

Český šampion a druhý tým tabulky v sobotním šlágru podlehl 28:32 na hřišti svého velkého rivala Slavie Praha a zaznamenal první porážku v soutěži od říjnové prohry ve Veselí. Pražanky si díky prestižnímu vítězství zajistily poslední postupové místo do českého play off, kam jdou spolu s nimi a Mostem ještě Veselí a Poruba.

Slavii k jistotě postupu pomohla také nečekaná domácí porážka Olomouce 23:25 s Pískem. "Dopadlo to lépe, než jsem čekal. Sice v koutku duše jsem doufal... Věděli jsme, že Písek v novém složení a s novými trenéry je hodně silný a doufal jsem, že by v Olomouci nějaký bod uhrát mohli. V to samé jsem doufal v našem zápase, že nějaký bod proti Mostu uděláme," uvedl na klubovém webu trenér Slavie Jan Salač.

Interliga házenkářek - 20. kolo: Michalovce - Zlín 44:20 (21:12) Nejvíce branek: Mugošová 7, Habánková 7/1, A. Holejová 6 - Hubová a Hradilová po 4, Sikulová a Kričková po 3. Olomouc - Písek 23:25 (12:15) Nejvíce branek: Salčáková 10/7, Patrnčiaková 4, Gajdošíková 3 - Kvášová a Šetelíková po 8, Novotná 3. Slavia Praha - Most 32:28 (17:14) Nejvíce branek: Fryčáková 7, Pokorná 6, Galušková 5/2 - Kovářová 8, Šustková 8/3, Mikulčíková 4. Šaľa - Prešov 33:26 (21:11).