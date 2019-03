Hvězda NBA ve velkých problémech. Čelí obvinění ze znásilnění!

Hvězdný lotyšský basketbalista Kristaps Porzingis čelí obvinění ze znásilnění, kterého se měl dopustit vloni v únoru jen několik hodin poté, co si v utkání NBA v dresu New Yorku vážně zranil koleno. O vyšetřování hráče, jenž mezitím přestoupil do Dallasu, informoval New York Post a zprávu následně potvrdil i jeho právník. Obvinění ale jednoznačně popřel.