Legendární trenér znovu řádil. Sudí ho poslal do šaten už po 63 vteřinách hry

Neudržel nervy na uzdě. Na rozhodčího řval jako šílenec. Trenérská legenda San Antonia Spurs Gregg Popovich strávil ve středu na palubovce Denveru Nuggets pouhých 63 sekund. Připsal si tak nový rekord NBA. Sudí ho za dva technické fauly poslal do šaten poté, co se sedmdesátiletý kouč nehodlal smířit s verdiktem rozhodčího a sudího doslova pronásledoval po hřišti. Spurs duel proti Nuggets prohráli poměrem 85:113.

Uběhla teprve minuta hry a na hřišti bylo pěkně dusno. Postaral se o to známý bouřlivák Gregg Popovich, kterému se nelíbil verdikt jednoho z rozhodčích. Pustil se s ním do vášnivé diskuze, což si sudí nechtěl nechat líbit a legendárního kouče napomenul technickým faulem.

Jenže ani to nebylo dost. Trenér šílel, jako by ho snad polili vařící vodou, vzal si oddechový čas, své naléhaní na arbitra začal stupňovat a doběla rozzuřený ho pronásledoval po palubovce. Druhý technický faul byl na světě a Popovich se do historických tabulek zapsal neblahým rekordem nejrychleji vyloučeného kouče historie NBA.

Rekord doposud držel dnes již zesnulý trenér Filip Sanders, který na lavičce Washingtonu v roce 2012 v duelu s Bostonem vydržel o 43 vteřin déle. Popovich prožívá hodně bouřlivý závěr základní části letošní sezony. Jde totiž už o druhé vyloučení během krátké doby. Nedělní utkání se Sacramentem také nedokoučoval.

Sedmdesátiletý Američan je ikonou týmu San Antonia, vždyť z trenérské lavice týmu vládne už od roku 1996 a s klubem pětkrát dosáhl na titul pro šampiony NBA. Basketbalisté Spurs drží tři kola před začátkem play off osmou pozici Západní konference. Deváté Sacramento Kings už je o jistotu vyřazovacích bojů připravit nemůže.