Jihostroj vyhrál i v Ostravě a v úterý může postoupit do finále

Vítěz základní části extraligy Jihostroj vyhrál i druhé semifinále nad Ostravou a v úterý může v domácím prostředí postup do boje o volejbalový titul zakončit. V ostravské hale Sareza v pátek českobudějovičtí hráči vyhráli 3:1. Domácím patřil třetí set, pak už znovu měl převahu předloňský mistr.

Jihočeši útočí na double, protože po minulé nepovedené sezoně letos už získali Český pohár. Před rokem skončili v lize bez medaile čtvrtí, tentokrát v play off ještě nezaváhali.

Ostravští si vydobyli respekt vyřazením mistrovského Karlovarska, na sehraný českobudějovický tým však nestačili ani doma. Dnes dopřáli svým fanouškům radost alespoň ziskem setu.

Semifinálové utkání play off volejbalové extraligy mužů: Na síti zleva jsou ostravští hráči Blažej Podlesný, Jan David a Anton Menner.

Václav Pancer, ČTK

"Očekával jsem, že Ostrava bude hrát podstatně lépe než u nás, což se potvrdilo. Dávala lepší servis, ale my s tím vypořádali. Dva sety jsme hráli velmi dobře, koncentrovaně bez vlastních chyb, třetí set v nich bouchly saze a předváděli to, co je zdobilo s Karlovarskem - výborná obrana, uhrávání bodových balonů a servis," řekl kouč Jihostroje René Dvořák.

Druhé semifinále Kladno - Liberec bude pokračovat v sobotu od 17:15 před televizními kamerami. Hostující Dukla může získat druhý z potřebných tří postupových bodů.