Odchod do důchodu se rychle blíží. Hvězdný basketbalista se na něj rozhodl připravit pomocí terapie

Jisté je, že odehraje ještě dva zápasy. Pokud v nich však Miami Heat neuspěje, do play off nepostoupí a s NBA se již tento týden rozloučí jeden z nejpopulárnějších hráčů. Dwyane Wade totiž již před začátkem této sezony oznámil, že hrát už bude pouze rok a pak odejde do sportovního důchodu.

Ta chvíle se blíží a úplně srovnaný s ní ještě není ani Wade. Úspěšný rozehrávač se proto rozhodl, že vyhledá odbornou pomoc. „Budu chodit na terapie,“ přiznal Wade na webu talkbasket.net. „Konec kariéry pro mě bude obrovská změna. Musím se na to nějak připravit,“ vysvětluje americký basketbalista.

Dwyane Wade to seek therapy to help transition into retirement. https://t.co/GomfWSZGhM pic.twitter.com/vVCBhuFjX7 — theScore (@theScore) 6. dubna 2019

„Nikdy jsem neměl rád, když mi někdo radil, nebo říkal, jak mám žít. Teď ale potřebuji někoho, s kým si o tomhle můžu promluvit,“ dodal s tím, že lenošit určitě nehodlá a bude hledat nové výzvy. „Nejdříve musím vyzkoušet, co by mi šlo a pak se tomu budu věnovat. Jsem zvyklý být úspěšný v tom, co dělám. Chci, aby tomu tak bylo i dál.“

Dwyane Wade byl v roce 2003 draftován týmem Miami Heat, kde vydržel až do roku 2016. Následující sezonu se dohodl na smlouvě s Chicago Bulls. Jeho angažmá zde však neprobíhalo úplně podle jeho představ, a tak se rozhodl, že další sezonu zkusí v Clevelandu. Ale ani tady nijak nezářil a loni se vrátil do Miami, se kterým během své kariéry získal tři tituly šampiona NBA. Vedle toho sedmatřicetiletý hráč do své sbírky přidal i řadu individuálních ocenění včetně Ceny NBA pro nejužitečnějšího hráče a zlato a bronz z olympijských her.