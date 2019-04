Nervozita v Opavě. Douglas udeřil Vlčka a odmítl podat soupeři ruku. Jsem znechucený, říká Czudek

„Jsem z chování tohoto hráče opravdu znechucený. Zachoval se velmi nesportovně. Douglase jsem volil jako MVP (nejužitečnější hráč) ligy, ale pokud je nějaká možnost to změnit, tak apeluji, aby se tak stalo, protože takto se MVP nechová," kroutil hlavou opavský trenér Petr Czudek.

K inkriminovanému okamžiku došlo v závěru, kdy se prostějovský Douglas pošťuchoval s domácím mladíkem Jakubem Slavíkem. Potyčku chtěl ukončit opavský trenér Vlček, který se mezi oba hráče vrhnul, vykoledoval si ale jen úder do obličeje. „Jako hráč jsem nikdy ránu nedostal, tak jsem se dočkal jako trenér," vtipkoval Vlček.

Trenér hostí se omlouval

Hostující trenér Predrag Benaček se domácím za chování svého hráče omluvil. „Utkání nebylo pěkné, bylo nervózní bez zbytečného důvodu. Ale stalo se, co se stalo," krčil rameny zkušený trenér. „Predrag se mi omluvil za chování svého hráče, ale tohle na palubovku nepatří. Zbytečně se pak emoce přenášejí do hlediště," připomněl opavský Czudek.

Domácím v utkání už o moc nešlo. Opava byla jistě šestá a čekalo se jen, zda v play off půjde na svého středečního soupeře, či na Děčín. Olomoucko nicméně porážkou o šanci uhájit třetí místo přišlo a ze čtvrté pozice půjde ve čtvrtfinále na páté Pardubice. „Hráli jsme bez tří hráčů a měli spoustu zbytečných ztrát. Proto jsme v Opavě nemohli zvítězit," uznal trenér Olomoucka Benaček.

„Měla to být generálka na play off, bohužel ani jeden tým nehrál dobře. My jsme k zápasu přistoupili velice vlažně a zlepšení přišlo až v poločase. Byl to takový divný zápas, jako by nikdo nechtěl vyhrát. Ale vyhráli jsme, což znamená, že se Olomoucku v play off vyhneme a půjdeme na Děčín," řekl Czudek.