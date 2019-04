Volejbalový unikát! Dva liberecké týmy usilují o finále!

Liberec a volejbalové město? Ano! Místní Dukla prošla do semifinále UNIQA extraligy jak v mužské, tak v ženské soutěži. Naposledy se něco podobného stalo v roce 1992, kdy se Olympu Praha podařilo oba celky dostat tak daleko. Liberec navíc ještě může pomýšlet na dvojí účast ve finále extraligy. „Upřímně nás to příjemně překvapilo. Zejména co se týče ženského týmu, který jsme postavili nedávno na zelené louce. Teď je důležité, abychom neskončili na čtvrtých místech," dodal Pavel Šimoníček, prezident Dukly Liberec.