Házenkáři vyhráli v Bělorusku a jsou blízko postupu na ME

Český celek navázal na podzimní vítězství doma s Finskem a v Bosně a Hercegovině. Na kontě má šest bodů stejně jako Bosna, Bělorusko je o dva body zpět. Na šampionát v příštím roce postoupí první dva týmy z každé skupiny a čtyři nejlepší celky ze třetích míst. Na turnaji bude poprvé v historii startovat 24 účastníků.

Reprezentanti, kteří obhajují nečekané šesté místo z posledního mistrovství Evropy, zakončí kvalifikační skupinu v červnu zápasy ve Finsku a doma s Bosnou.

Důležitý úspěch

Český celek má díky dnešní dvougólové výhře lepší bilanci ze vzájemných soubojů s Běloruskem. "Jsme šťastní, že jsme tady vyhráli. Je to důležité a o to těžší vítězství, že je vybojované venku. To je pro nás i vzhledem k situaci v tabulce důležité," uvedl v tiskové zprávě jeden z dvojice českých trenérů Jan Filip.

"Je to velmi důležité vítězství do závěrečných bojů kvalifikace. Myslím si, že jsme bojovali od první do poslední minuty a výhru jsme si zasloužili. V obraně i v útoku jsme dnes hráli to, co jsme chtěli," dodal brankář Martin Galia.

Český celek hrál od úvodu mnohem lépe a soustředěněji než v Plzni, kde gólem v poslední minutě prohrál 30:31. Reprezentanti dobře bránili, mezi tyčemi se dařilo Mrkvovi a po několika rychlých brejcích šli hosté brzy do tříbrankového vedení.

Soupeř ještě do přestávky snížil na 12:13 a v úvodu druhého poločasu se oba celky střídaly ve vedení. Bělorusové, kteří na posledních dvou evropských šampionátech skončili desátí, pak měli chvíli navrch, ale poslední desetiminutovka patřila Čechům.

V brance předvedl několik důležitých zákroků Galia, domácí jednou trefili tyč a Zdráhala následně poslal národní celek do vedení 23:21. Češi si v závěru udržovali dvoubrankové vedení a definitivně pak rozhodl Petrovský trefou na 26:23. Osmi brankami pomohl hostům k vítězství Kašpárek.

"Myslím, že jsme předvedli lepší výkon než doma. Dali jsme si několik dílčích cílů, které jsme splnili, a dnes jsme těsně, ale zaslouženě vyhráli. Myslím, že jsme většinu zápasu velmi dobře bránili a nenechali jsme soupeře odskočit. Chci pochválit celý tým, byl to kolektivní výkon," dodal Filip.

Utkání skupiny 5 kvalifikace o postup na ME 2020 házenkářů v Minsku: Bělorusko - ČR 24:26 (12:13) Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia - Hrstka 4, Bečvář 1, Horák 3, Kašpárek 8, Babák 4, Číp 1, Petrovský 4, Vančo, Zdráhala 1, Patzel, Solák, Užek, Mubenzem, Zeman. Nejvíce branek Běloruska: Baranov 5, Jurynok 4. Rozhodčí: Andorka, Hucker (oba Maď.). Sedmimetrové hody: 4/4 - 3/2. Vyloučení: 2:3. Diváci: 2700. Bosna a Hercegovina - Finsko 31:19 (16:10)