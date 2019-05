Karvinské házenkáře po úspěchu v Plzni dělí výhra od titulu

Bronzové medaile slaví v nejkratším možném čase házenkáři Dukly Praha. V sérii o třetí místo zvítězili nad Jičínem i ve třetím zápase a po dnešní domácí výhře 26:22 slaví osmý bronz v extraligové historii.

Zápas rozhodla desetiminutová pasáž od stavu 5:5, ve které Západočeši nebyli schopni skórovat a mistrovský tým si vytvořil sedmigólový náskok.

"Domácí měli hodně problémy se prosadit na naši dobře postavenou obranu, za kterou chytal fantasticky Nemanja (Marjanovič). Ne že by se to pak dohrávalo, ale už jsme si to drželi, i když jsme měli slabé chvilky. Ale ty budou vždycky. Teď máme mečbol a dáme do toho všechno," řekla České televizi levá spojka Dominik Solák.

Zleva Jan Zbránek z Karviné, Jan Stehlík z Plzně a Dominik Solák z Karviné.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Talentu se podařilo po změně stran přiblížit maximálně na čtyři góly, od stavu 13:17 ale domácí znovu dostali pět branek za sebou.

"Měli jsme v prvním poločase výpadek, kdy jsme nedali gól, a to rozhodlo. Dělali jsme jednoduché chyby a Karviná dávala laciné góly z protiútoků. Pak jsme se na góly nadřeli, protože mančaft jako Karviná už si takové vedení umí pohlídat. Vyhráli zaslouženě," řekl Michal Tonar, s osmi góly nejlepší plzeňský střelec. Karvinský tým táhl rovněž osmigólový Jan Zbránek.