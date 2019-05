Házenkáři Plzně si v Karviné vynutili po rozstřelu páté finále

"Je to finálová série, jak má být. Drama do poslední vteřiny. Musím ale přiznat, že dnes jsme byli šťastnější. Jsme rádi, že sérii vracíme do Plzně, a já osobně doufám v krásné zakončení série," řekl plzeňský trenér Michal Tonar. "Hráče jsem speciálně motivovat nemusel. My jsme hned po té domácí porážce (22:29) věděli, že s tolika neproměněnými šancemi se vyhrát nedá, a dnes jsme to díkybohu nezopakovali," dodal.

Karvinští házenkáři v prvním poločase promarnili třígólové vedení, protože od stavu 9:12 pětkrát za sebou inkasovali, a o přestávce byli o gól vpředu hosté. Talent už ve druhém poločase obhájce titulu do vedení nepustil a deset minut před koncem se zdálo být rozhodnuto, protože hosté vedli už 26:22. Domácí ale po oddechovém čase a v bouřlivé atmosféře dokázali vyrovnat na 27:27 a pak ještě dvakrát zlikvidovali plzeňské vedení.

Musely tak rozhodnout sedmičky, v nichž jako druzí házející hosté pokaždé odpověděli na gól soupeře. Hned v první dodatečné sérii po změně pořadí střelců ale Užek nenapodobil plzeňského Milana Ivančeva. Hrdinou rozstřelu tak byl brankář Herajt, v samotném utkání ale zářil jeho kolega Karel Šmíd. "Jsem rád za svůj výkon, ale kluci ho podpořili v útoku. Byl to velký rozdíl oproti tomu v domácím zápase, kde jsme nebyli schopní proměňovat šance," zhodnotil v České televizi zápas plzeňský gólman.

Přestože Západočeši v základní hrací době neukončili čtyřleté čekání na vítězství v Karviné, mečbol odvrátili a udrželi šanci na návrat na extraligový trůn po dvou sezonách.

"Jsme zklamaní. Byl to těžký zápas, který jsme čekali. Plzeň hrála perfektně, neměla co ztratit. Po našem dobrém začátku přišla špatná fáze, kdy jsme vyrobili dost technických chyb, a hned se nám to vymstilo tím, že jsme soupeře pustili do náskoku. Jak jsem říkal před sérií, rozhodovat bude hlava a dnes to naši někteří hráči holt nezvládli," litoval karvinský kouč Marek Michalisko.