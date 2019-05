Volejbalista Hadrava v lize mistrů světa roste, v Polsku zůstává

"Je tam kvalita. Je to soutěž mistrů světa a většina z nich tu ligu hraje. Jsem rád, že tam mohu hrát a výkonnostně růst," řekla Hadrava, který si podruhé za sebou vysloužil díky účinkování v Polsku cenu pro nejlepšího českého volejbalistu.

Vyzdvihuje, že v Olštýně našel stabilní zázemí. "Profesionální klub, to je k pohledání," podotkl úspěšný pokračovatel volejbalového klanu. A přidal další plus, proč v Polsku zůstává. "Je tam krásná příroda. Jsou tam nádherná jezera a lesy. V zimě je sice zima jak blázen, ale rodina je také spokojená," řekl.

Desáté místo Olštýna v soutěži bylo pro Hadravu i celý tým zklamáním. Vzhledem ke zraněním spoluhráčů byl velmi vytížen. "Nahrávač se snažil opřít hlavně o mě, takže jsem byl dost v zápřahu a končil sezonu vyčerpaný," řekl a raději hleděl do budoucna. "Přijdou posily a budou příslibem, že se to zlepší."

Ve statistikách patří k nejlepším, ale čísla nesleduje. Spíše po zápase studuje a analyzuje své chyby. "Jestli byly nutné, zda jsem chybu neudělal zbytečně. Nejvíce mě mrzí ty v útoku a na bloku," řekl Hadrava. Je mu jasné, že už si na něj soupeři dávají více pozor. "Mají mě načteného, ale zůstává nahrávač, se kterým si herně rozumím. Věří mi a dává mi to v těch koncovkách," dodal.

Město ležící ve Varmijsko-mazurském vojvodství v severním Polsku je vyhledávaným místem. Jednu z nemovitostí si tam pořídil i hvězdný fotbalista Robert Lewandovski. "Dům s jezerem. Vesnicí jsme jednou projížděli a mrknul jsem se," řekl Hadrava. Sám chvilku uvažoval, že by zde také koupil pozemek. "Bylo by s tím hodně papírování. Raději si koupím nemovitost v České republice," uvedl.

Jednou by si chtěl zahrát v Itálii. "Je to lákadlo. Je to nejlepší soutěž na světě. Měl jsem nabídky, ale ne atraktivní. Budu čekat na svoji příležitost," prohlásil.

Nyní už se chystá s reprezentací na start Evropské ligy, která bude přípravou na zářijové mistrovství Evropy. Předloni Češi došli na ME do čtvrtfinále a sedmým místem dosáhli nejlepšího umístění po 16 letech. "Letos bude důležité nejdříve postoupit ze skupiny. A nebude to jednoduché," řekl Hadrava. Soupeři českého týmu budou domácí Nizozemci, favorizované Polsko, Estonsko, Černá Hora a Ukrajina.