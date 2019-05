Plážová párty so blíží. V Ostravě budou obhajovat oba vítězné páry

„Byl to loni splněný sen. Podmínky byly náročné, počasí se měnilo a soupeřky byly skvělé. Moc si vážím toho, co jsme v Ostravě dokázaly," uvedla Sluková. „Cítili jsme v každém zápase na naší straně sílu od diváků, kteří s námi oslavovali každý balón," přidala se rodačka z Ostravy Hermanová.

Aktuálně nejlepší česká mužská dvojice Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem (15. na žebříčku) loni v Ostravě vybojovala životní výsledek, když postoupila do semifinále turnaje. „Před domácím publikem se nám hraje dobře a je to vidět na výsledcích. Většinou nepatříme mezi favority, na které je vyvoláván tlak, aby ubránili svou pozici. Hrajeme si v klidu naši hru a v případě takového množství lidí, kteří nás podporují, nás to žene dopředu. V Ostravě jsme asi poprvé zjistili, že jsme schopni hrát i s top týmy," řekl Perušič.

V roce 2018 navštívilo čtyřhvězdičkový turnaj v Ostravě přes 20 tisíc fanoušků a postup obou českých párů mezi nejlepší sledoval vyprodaný centrální kurt. Pořadatelé proto jeho kapacitu pro letošní rok navýšili z 2700 na 3200 míst. Změnil se i sklon tribun, aby měli i diváci na nejvyšších stupních celé hřiště, jako na dlani.

Turnaj &T Banka Ostrava Beach Open začne mezi vysokými pecemi ve středu 29. května kvalifikačními zápasy. V hlavním turnaji se představí 32 mužských a 32 ženských párů, semifinále a finále je na programu v neděli 2. června.