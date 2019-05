Basketbalisté Nymburka v prvním finále deklasovali Děčín

Nymburku vyšel vstup do zápasu a rychle se ujal desetibodového vedení. Jenže pak domácím nevyšla střídání, přestalo se jim dařit střelecky a Děčín ještě v první čtvrtině skóre otočil a vyhrál ji 24:22.

Ve druhém dějství narostla ztráta obhájců titulu na sedm bodů, ale těsně před poločasem se Nymburk dostal zpátky do hry. Po sérii trestných hodů o přestávce vedl 45:42.

Hned v úvodu třetí čtvrtiny domácí jakékoliv drama odmítli a náskok Nymburka postupně narostl na 25 bodů před závěrečným dějstvím. Ani v něm patnáctinásobní šampioni nepolevili a dovolili v něm Děčínu pouhých devět bodů.

Nymburk si připsal 56. vítězství za sebou a už jen tři zápasy ho dělí od vyrovnání vlastního rekordu z let 2013 a 2014, kdy vyhrál 59 utkání v řadě. Pokud by Středočeši ukončili finále v nejkratším možném termínu, zakončili by ročník bez jediné porážky, což se jim dosud povedlo jen v roce 2014.