Loni v Ostravě Dave s Perunem šokovali svět. Nyní chtějí ukázat, že mezi nejlepší patří

Loni na kraji léta se v Ostravě beachvolejbalová dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner semifinálovou účastí na premiérovém čtyřhvězdičkovém turnaji v Dolní oblasti Vítkovic odrazila do nejlepší světové dvacítky. Od čtvrtku se mezi vysokými pecemi pokusí nečekaný úspěch zopakovat. Zároveň se budou prát o body potřebné pro start na olympiádě v Tokiu.

Generálka na ostravský J&T Banka Ostrava Beach Open jim vyšla. O víkendu ovládli pražský Super Cup v Ládví, kde ve finále porazili Brazilce Santose s Carvalhaem 2:1 na sety. A to ještě v průběhu finálové bitvy po očku sledovali souboj českých hokejistů o bronzové medaile na mistrovství světa v Bratislavě.

„Bylo to komplikovanější, ale na baru byla televize, tak jsme se snažili to sledovat. O gólech jsme měli docela přehled, protože ze sídliště bylo slyšet, když jsme dali gól nebo ho dostali," usmíval se Schweiner.

Beachvolejbalová dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner

Jiří Tomaškovič

Na rozdíl od hokejistů svůj finálový zápas proti Brazilcům zvládli. „Vypadá to, že forma stoupá a dostáváme se do herního rytmu. Doufejme, že to v Ostravě ještě vydrží," řekl Schweiner.

„Pro olympijskou kvalifikaci jsou relevantní výsledky od děleného devátého místa výše. Určitě bychom se ale nezlobili, kdybychom opět uhráli semifinále, to by bylo určitě super," přidal se Perušič.

Překvapí Češi znovu?

Loni v Ostravě Dave s Perunem, jak se Čechům přezdívá, překvapili svět. „Moc rádi bychom znovu uspěli, ale bude to těžší. Jednak proto, že loni jsme tu byli za outsidery, což už neplatí, a také proto, že startovní listina je letos ještě nabitější," poukázal „Dave" Schweiner na to, že po loňském úspěchu si ostravský turnaj nenechá ujít ze světové špičky prakticky nikdo.

„Bude to opravdu nabitý turnaj. Každopádně nám se tady loni hrálo výborně a velký podíl na našem výsledku mají lidi. Doufám i kvůli nim, že se v turnaji udržíme a vybičujeme se k lepšímu výkonu než v posledních měsících," upozornil „Perun" Perušič na proměnlivou formu.

„Občas nás trápily hloupé a nevynucené chyby. Ale úspěchu v Ostravě jsme obětovali turnaj v Číně, zůstali jsme doma a připravovali se. Loni jsme tady uhráli nejlepší výsledek sezony, najednou jsme se z páté desítky na světě dostali mezi špičku. Vytvořili jsme si tím tlak sami na sebe, ale v našem případě to funguje spíše jako motivace do další práce, než abychom se svazovali tím, že najednou musíme porážet týmy, ke kterým jsme vzhlíželi," řekl Perušič.

Kromě domácího turnaje v Ostravě čeká na nejlepší českou dvojici zanedlouho vrchol sezony v podobě mistrovství světa v německém Hamburku (28. června-7. července), kde si čeští muži zahrají po šesti letech. „Tohle je další turnaj, na kterém jsme nikdy nebyli a vždycky jsme se na něj chtěli dostat. Zároveň to bude asi nejdůležitější podnik z hlediska olympijské kvalifikace," připomněl Perušič.