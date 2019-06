Vítězný dárek, tisíce gratulantů! Tolik lidí najednou mi ještě nezpívalo, hlásil český oslavenec

Davide, jak se vám zamlouvala taková narozeninová oslava?

Schweiner: Moc hezké, i jsem se na obrazovce pokochal fotkama z mládí. Tušil jsem, že se něco chystá, ale tohle bylo úžasné. Je pravda, že tolik lidí najednou mi nikdy nepřálo a nezpívalo.

Zápas s rakouským párem jste zvládli ve dvou setech.

Perušic: Ale byl nesmírně těžký. I když jsme byli papíroví favoriti, širší špička je natolik vyrovnaná, že se nedá říkat, že bychom měli někoho porážet pravidelně. Mají velký potenciál, teď i kvůli pár zraněním odehráli několik horších turnajů, ale jsme hrozně rádi, že jsme ten druhý set dotáhli, protože tie-break by byl hodně otevřený.

Klíčové údery jste sehráli technickými údery místo razantních smečí.

Perušič: To jde hodně na vrub našeho trenéra (Andrea Tomatis). I když je vyšší, sám byl neuvěřitelně chytrý a technický hráč, tak ví, jak hrát proti vysokým blokařům, odkud a jak útočit. Zejména proti tak vysokém bloku jako měli Rakušani, je důležité to nehrát razantně.

Schweiner: Přesně tak, ono by se to mohlo hodně rychle vrátit zpátky. (úsměv)

Ondřej Perušič v souboji s rakouským párem.

Petr Sznapka, ČTK

Dolehlo na vás, že jste po vyřazení ženských dvojic jedinými Čechy v turnaji?

Schweiner: Vůbec ne. My si užíváme, že pořád hrajeme, není pro nás tak časté, že bychom došli do čtvrtfinále.

Perušič: Přesně tak, každý další zápas v téhle atmosféře je pro nás zážitek. Ani před turnajem jsme si žádné konkrétní cíle nedávali, chtěli jsme hrát dobře, a to se nám zatím daří, tak doufám, že to půjde i odpoledne.

Atmosféra je v kulisách bývalých železáren parádní.

Perušič: Je neskutečná. Jsme nadšení, že potom, co vypadly další páry, se tolik lidí přišlo vlastně podívat na to, co předvádíme. Tak jsme rádi, když jim to můžeme vrátit dobrým výkonem, a doufám, že se společně podíváme do neděle.

Ve čtvrtfinále vás čeká jeden z brazilských párů, jdete jejich souboj sledovat?

Schweiner: Určitě se podíváme, aby nás trenér mohl připravit. Doufám, že přijde s taktikou, kterou dokážeme splnit. (úsměv)