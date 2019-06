Zážitek na celý život, hlásili nadšení Češi. Ostravu jim soupeři záviděli

Ke druhému místo vás hnalo přes tři tisíce fanoušků na centr kurtu. Jak jste si to užili?

Perušič: Neskutečné, to je zážitek, který si poneseme celý život. Málokterému sportovci se poštěstí zahrát si doma před takovou kulisou. Je to něco neuvěřitelného. Škoda, že to nevyšlo i ve finále, kde jsme hráli dobře jen jeden set a kousek, Norové byli lepší.

Co se vám honilo hlavou, když jste ve finále po prvním setu vedli?

Perušič: Že to je zatím dobrý. Pak už to bohužel tak dobrý nebylo… Norové mě dvakrát dostali obranou, nebyl jsem schopný se prosadit. Měli jsme několik šancí se ubránit, ale ty jsme nevyužili a pak už to je proti takovému týmu strašně těžké.

Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vpravo) a David Schweiner ve finále turnaje J&T Banka Ostrava Beach Open v Ostravě.

Vlastimil Vacek, Právo

Už vloni jste se tu poprvé výrazně prosadili, když jste skončili čtvrtí…

Schweiner: Neděláme si to do příštího roku jednoduché, co si budeme povídat. (úsměv) Ale jsme moc rádi, protože nás to posune v žebříčku na následující turnaje.

Jak velký podíl na vašem úspěchu má italský kouč Andrea Tomatis?

Perušič: Rozhodně velký, převzal nás před dvěma a půl lety…

Schweiner: Mě pomalu beachvolejbalem nepolíbeného. Určitě jde většina za ním.

Perušič: Zejména ta taktická příprava, protože nepatříme úplně k nejvyšším hráčům na okruhu a prosazovat se proti obraně s vysokým blokařem a vědět, jak řešit jednotlivé herní situace, je zásadní pro úspěch proti takovým týmům.

Kde vidíte ještě ve své hře rezervy?

Perušič: Rezervy tam jsou a je jich spousta, byť třeba nejsou na první pohled vidět. Nevím, jestli bych se teď zaměřoval na zlepšení, tohle je zatím nás dalece nejlepší výsledek, důležité bude, abychom výkony stabilizovali. To odlišuje užší světovou špičku od širší, že dokáže špičkové výkony a velmi dobrá umístění uhrávat dlouhodobě. Vždycky je těžší výsledky obhajovat než uhrát. A já bych se soustředil, abychom takhle byli schopni hrát ne jednou za rok v Ostravě před domácím davem, ale třeba i na kurtu číslo pět v Číně.

Turnaj Světového okruhu v plážovém volejbalu v Ostravě. Na snímku vítězové Anders Berntsen Mol a Christian Sandlie Sorum z Norska.

Vladimir Pryček, ČTK

Na ostravský turnaj se tu hrnula chvála, opravdu patří mezi nejlepší na světě?

Schweiner: Opravdu. Je super zorganizovaný, zahraniční hráči říkají, že nám závidí takový turnaj a my jsme jenom pyšní.

Odvezete si odsud něco na památku, třeba trochu písku?

Perušič: Spíš bych sbíral něco jiného, písku nechtěně nabíráme hodně. Je v autě, v bytě, i v lednici jsem ho našel.

Schweiner: Za pár let si doma budeme moct postavit svůj kurt…

Doléhala na vás domácí atmosféra turnaje? Když jste tu celý týden chodili kolem velkoplošných plachet s vašimi portréty…

Perušič: Mně hned někdo jeden zkrášlil takový plastovým páskem přímo v puse, tak jsem si říkal, že tady hned cítím tu domácí podporu. (úsměv)

Schweiner: Já se na žádném plakátu neviděl, ale určitě mě Perunův pásek v puse pobavil. Doufám, že příští rok se nebude konat odplata a nebudu tam mít pásek já…